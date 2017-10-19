Пять неожиданных причин, почему другая женщина спит с вашим мужчиной

Женщины хотят и нуждаются во внимании, признании и страсти

Если в их нынешних отношениях или в их жизни недостает этих вещей, они будут искать способы заполнить пробел. Они просто хотят вновь почувствовать себя живыми и желанными, пишет Soulpost.ru.

Во всех людях присутствует эротическая энергия. Уровень интенсивности этой энергии изменяется так же, как и наш темперамент. Когда наша эротическая энергия не синхронизирована, мы будем работать для удовлетворения этой потребности, даже если это включает в себя сомнительный выбор с потенциальными негативными последствиями. Вот почему она выбрала вашего мужчину.

Ваш мужчина проявил готовность выйти из отношений

У мужчин так же много потребностей, как и у женщин – они также нуждаются во внимании, понимании, страсти. В дополнение к этим потребностям, он хочет чувствовать себя мужчиной, сексуальным, желанным и оцененным.

Если другая женщина удовлетворяет его эмоциональные нужды, тогда риск пересечения границ отношений возрастает. Сочетание неудовлетворенных потребностей с доступными возможностями может привести к измене. Ваш мужчина — причина номер один, почему другая женщина переспала с ним. Он согласился на это.

Прекратите обвинять и демонизировать его любовницу, и посмотрите, что вы и ваш партнер можете сделать, чтобы спасти отношения.

Роман с женатым мужчиной может быть безопаснее, чем реальные отношения

Женатые мужчины могут уделять внимание и время, вызывать страсть и позволить ощутить эротическое и эмоциональное наслаждение без ведения домашнего хозяйства, воспитания детей и сверки счетов.

Некоторые женщины, которые пребывали в нездоровых отношениях, не хотят обязательств. Женщина получает благодарность и внимание, зная, что мужчина уйдет от нее к жене.

Любовница не хочет «красть» вашего мужчину. Она ищет острых ощущений, связи, удовольствия, и, если он сможет ей это предоставить, она примет это.

Некоторые женщины предпочитают разделять свою реальную и интимную жизни; имея дело с женатыми мужчинами. Они не хотят ежедневной драмы, и желают свободы.

Большинство женщин вступают в дела с женатыми мужчинами, полагая, что они будут временными, не привязанными и эмоционально безопасными. Однако эмоции могут мешать и вызывать желание создать отношения. Над этим и работают любовница и ваш мужчина.

Женщины ищут острых ощущений

Измена может подогревать страсть. Секс может быть более страстным, когда он не позволен.

Необходимость скрываться, прятаться от окружающих и жены, вызывает захватывающие ощущения и невероятное возбуждение.

Лучший секс, который у вас может быть, включает возбуждение и переживание. Поскольку оба этих опыта протекают по одному и тому же спинномозговому нерву, это усиливает чувства. Секс любовницы с вашим мужчиной вызывает у нее неврологические реакции.

Мы часто желаем секса с людьми, за которых не хотим замуж. Брак и эротические действия иногда могут быть противоречивыми. Волнение опьяняет до такой степени, что даже у тех, кто обладает сильной моралью или ценностями, возникают проблемы с отрицанием плотских желаний.

Она делает это потому, что может

Только потому, что вы можете, не означает, что вы должны, но у некоторых женщин иное мышление. Мы принимаем решения каждый день, и каждое из них имеет последствия. Например, вы можете закурить в ресторане, где это не разрешено, и вас, вероятно, выдворят из заведения.

За романы на стороне обычно дорого расплачиваются. Тем не менее, как мужчины, так и женщины используют рационализацию, которая ставит награду за поступок на порядок выше, чем учет возможных негативных последствий. Да, спать с вашим мужчиной эгоистично, но ваш мужчина, спящий с ней, тоже эгоистичен.

Фраза «мой мужчина» имеет оттенок собственности, но мы не владеем людьми. Ваш мужчина на самом деле мужчина, который выбрал вас своим партнером. Мы не можем изменять или контролировать других. Он принадлежит лишь самому себе.

Она спала с ним, потому что могла, и он поступил точно так же. Это не означает, что другая женщина не имеет ценностей, морали, интеллекта. Это значит, что баланс ценностей и поведения может смещаться.

Женщины, которые ищут интимных отношений с женатыми мужчинами, хотят каким-то образом восполнить свои неудовлетворенные потребности. Они остро нуждаются в связи, внимании и просто страстном сексе.