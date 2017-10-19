Мария Погребняк ввела под кожу специальную краску, чтобы отказаться от тонального крема

Мама троих детей известна своими пластическими операциями, и теперь удивила новой уникальной процедурой, которую разработала ее косметолог, сообщает Soulpost.ru.

«Больше ста людей просили рассказать подробнее об этой процедуре! Рассказываю: Специальным оборудованием в верхние слои эпидермиса вносится уникальный состав со светоотражающими частичками красящего вещества с гиалуроновой кислотой. Это позволяет выровнить тон кожи, скрыть мелкие дефекты, устранить пигментацию, сгладить мимические морщины и смягчить выраженность купероза», — рассказала Мария.

Модель отметила, что это было не больно, а результат останется на целый год.