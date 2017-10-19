Если вы любите сладости, у нас для вас очень тревожные новости

Ученые выяснили, как именно эффект Варбурга — биохимический феномен, при котором раковые клетки быстро расщепляют сахара, — стимулирует рост опухоли.

Это открытие свидетельствует о положительной корреляции между сахаром и раком, что может изменить подход в подборе диеты для больных. Исследование было опубликовано в журнале «Nature Communications», пишет Lifter.com.ua.

Проект был начат в 2008 году под руководством Йохана Тевелейна, Вима Версе и Верле Янссена. Основное внимание было направлено на эффект Варбурга.

Его суть заключается в том, что в раковых клетках гликолиз (расщепление сахаров) происходит намного активнее: уровень гликолиза в таких клетках почти в 200 раз выше, чем в нормальных тканях. Таким образом опухоль получает энергию для быстрого роста.

В ходе исследования ученым удалось выявить механизм, с помощью которого повышенное расщепление сахара активирует деление клеток.

Исследование объясняет связь между этими метаболическими отклонениями и делением раковых клеток. Ключевую роль в эксперименте сыграли исследования клеток дрожжей — они содержат те же Ras-белки, которые обычно встречаются в опухолевых клетках. Исследователи выяснили, что расщепление сахара активирует эти белки, которые запускают деление клеток.

Профессор Йохан Тевелейн говорит: «Мы наблюдали на примере дрожжевых клеток, что расщепление сахара связано с активацией Ras-белков, которые стимулируют размножение как дрожжевых, так и раковых клеток. Этот механизм сохранялся на протяжении всей эволюции от дрожжевой клетки к человеку.

Основным преимуществом использования дрожжей в качестве модели было то, что на наши исследования не влияли дополнительные регуляторные механизмы клеток млекопитающих, которые скрывали важнейшие процессы. Таким образом, мы смогли сначала выявить этот механизм в дрожжевых клетках, а затем подтвердить его наличие в клетках млекопитающих».

Далее он поясняет: «Наши исследования показывают, как гиперактивное потребление сахара раковыми клетками приводит к порочному циклу: чем больше сахара потребляет опухоль, тем больше она растет, а чем больше растет, тем больше сахара потребляет.

Таким образом, мы можем объяснить корреляцию между интенсивностью эффекта Варбурга и агрессивностью опухолей. Открытие этой связи между сахаром и раком имеет важные последствия».

Ученые полагают, что их результаты обеспечивают основу для будущих исследований в этой области, которые теперь смогут выполняться с большей точностью. Пока неизвестно, откуда берется такая реакция раковых клеток на сахар.