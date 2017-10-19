В Сети набирает популярность игра, из-за которой дети убегают из дома

Игра побуждает подростков исчезать как минимум на два дня и не подавать о себе вестей. За это участники получают баллы. Более высокую оценку – по правилам «соревнования» – получают дети, родители которых начинают бить тревогу и искать их через соцсети или публикуют объявления о пропаже ребенка: чем чаще имя подростка упоминается в Сети, тем больше баллов он получает, пишет The Sun.

Как отмечает издание, последняя «задача» очень похожа на «Игру 72», которая потрясла мир в 2015 году, когда несколько детей исчезали на 24, 48 или даже 72 часа, передает Deti.mail.ru.

Одна мама из Великобритании посетовала на то, что ее ребенок покинул дом и был найден через 55 часов в совершенно другом регионе. «Я была в ужасе, боялась, что он мертв, или изнасилован, или продан», – поделилась женщина. Британка также с сожалением отметила, что у ее ребенка не было ни малейших угрызений совести, и он даже думал, что это забавно.