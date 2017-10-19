Как осветлить волосы натуральными средствами в домашних условиях?

Можешь не беспокоиться, эти методы никак не влияют на внешний вид волос, наоборот делают их более здоровыми и крепкими, пишет Lady.tochka.net.

Осветление волос с помощью меда. Чтобы осветлить волосы медом тебе необходимо помыть голову шампунем и добавить в него четверть чайной ложки соды. Нанеси на влажные пряди подогретый мёд, распределить по всей длине. Далее накрой голову плёнкой и утепли с помощью банного полотенца. Для максимального эффекта оставь медовую маску на целую ночь. Плюс этой маски в том, что ты получишь не только осветление волос, но и питание, а также увлажнение локонов.

Осветление волос с помощью ромашки. Настой ромашки является универсальным средством от всего и для всего. Его используют как для укрепления волос, так и для осветления. Для придания золотистого тона нужно приготовить отвар следующим способом: залей полстакана цветков полулитром кипятка, накрой крышкой и оставь настаиваться 30 минут, далее процеди. Голову вымой шампунем и промой отваром ромашки, не смывая его. Для лучшего эффекта повторяй эту процедуру 2-3 раза в неделю и результат не заставит тебя ждать.

Осветление волос с помощью кефира. Кефир является отличным средством для ускорения роста и восстановлении структуры волос. Также его применяют и для осветления прядей. Для приготовления маски из кефира тебе нужно взять кефир (30-50 г), водку или коньяк (2 ст. ложки), 1 яйцо, шампунь (1 ч. ложка), сок половины лимона. Взбей все компоненты и нанеси полученную консистенцию по всей длине. Накрой голову полиэтиленовой плёнкой и утепли для лучшего воздействия. Для максимального эффекта оставь кефирную маску на целую ночь.

Осветление волос с помощью лимона. Осветление волос лимонной кислотой должно производиться аккуратно, чтобы не пережечь волосы. Чтобы осветлить волосы лимоном нужно свежеевыжатый сок развести с водой, и ополоснуть волосы после мытья этим раствором. Помимо осветляющего действия лимонный сок придает волосам очаровательный блеск.