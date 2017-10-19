Ану Саагим советует: как себя вести, когда домогается мужчина-коллега?

Так, одна из слушательниц позвонила и спросила, как себя вести, если к тебе пристает мужчина-коллега, пишет Elu24.

«Я думаю, что не стоит игнорировать. Наверное, надо подойти и напрямую спросить, что у него за проблема. Мне кажется, что такая прямая реакция сможет разрешить ситуацию», - сказала Саагим.