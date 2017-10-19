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Ану Саагим советует: как себя вести, когда домогается мужчина-коллега?

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Ану Саагим | ФОТО: Karli Saul/SCANPIX

Сегодня впервые на радио Vikerraadio вышла рубрика «А чтобы сделала Ану?», в которой 55-летняя журналист дает советы радиослушателям.

Так, одна из слушательниц позвонила и спросила, как себя вести, если к тебе пристает мужчина-коллега, пишет Elu24.

«Я думаю, что не стоит игнорировать. Наверное, надо подойти и напрямую спросить, что у него за проблема. Мне кажется, что такая прямая реакция сможет разрешить ситуацию», - сказала Саагим.

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