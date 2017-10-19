Письмо читательницы: муж позволяет себе отдыхать от семьи

«Муж устает от семьи. Когда мы живем без родителей, отношения замечательные, вместе решаем проблемы, договариваемся, он помогает с ребенком. Но когда приезжает кто-то из родителей, просит у них себе "выходные", якобы выходные от ребенка, но получается выходные от семьи, от нашей с ним жизни, передает Kleo.ru. Как это вообще выглядит? Как можно просить выходные от любимых людей?

Я не понимаю этого. Говорю ему, что мне это не нравится. Он говорит, это шутка, но потом, пока родители гостят у нас, занимается только собой или делами, которые он хочет делать. Решает все за себя и нас, сам и к ребенку не подходит. Говорит, что у меня и так есть теперь помощь. Но ведь мама не заменяет мужа! Мы любим друг друга, и я чувствую, что ему не все равно. Но мы очень сильно ссоримся из-за такого его поведения. И потом, я ведь тоже хочу иногда отдыхать. Может, я неправа?

Ребенок еще маленький, я не могу на долго оставлять его и не хочу свешивать заботы о нем на родителей. Он ведь наш, очень желанный! Как объяснить мужу? Он считает, это мои претензии, и говорит, что у меня что-то с головой. А это наши отношения не улучшает. Усталость от семьи - это дорога к разводу?»

Комментирует психолог, психоаналитический психотерапевт, кандидат наук Алла Дмитриева:

«Хорошо, что вы внимательно отслеживаете все, что происходит между вами и мужем, чтобы избежать проблем между вами. Это ценный навык. Но в данном случае, мне кажется, тревога в связи с возможным разводом – ложная. И, если в вашей семье начнутся неприятности, то, похоже, вовсе не из-за того, что ваш муж от вас якобы устал.

Вы обижаетесь на мужа за то, что он время от времени привлекает на помощь других людей (родителей), чтобы взять паузу и заняться тем, что он любит, или тем, что нужно сделать. И вам кажется, что это как-то угрожает вашим отношениям, хотя, похоже, дело обстоит в точности до наоборот.

Умение брать такие паузы – лучшая гарантия того, что в человеке не накопится усталость от быта, от невозможности поделать что-то для себя, от раздражения из-за несделанных дел. Вы пишете, что муж любит вас и что, когда помощи нет, делает все, что нужно. Если вы хотите сохранить такое отношение, стоит, думаю, пересмотреть свое отношение к его выходным и… поучиться у него. Потому что вам, мне кажется, такой навык точно не помешает.

Вы пишете, что тоже хотите отдыхать. Но не позволяете себе этого, придумывая оправдания своему личному запрету. Примеры? Пожалуйста. Вы пишете, что не можете оставить ребенка надолго. Но зачем надолго? Можно ведь и на пару часов, тоже даст вам отдых. Или вы пишете, что не хотите вмешивать родителей. Но почему? Кажется, они рады помочь. Другими словами, вы запретили отдыхать себе, и вас раздражает, что он себе это позволяет. А вот это уже повод для беспокойства.

Ничто так не утомляет в отношениях, как постоянные упреки от человека, который сам себе запрещает что-то, и требует того же от других. Это очень опасный путь, вы пока едва ступили на него, и лучше всего будет осмотреться, переоценить ситуацию и развернуться в обратном направлении. Не попадайте в распространенную ловушку женского мазохизма, когда женщина вначале сама взваливает на себя слишком много, потом придумывает кучу оправданий, почему по-другому никак было нельзя, потом упрекает других либо за то, что они не делают того же, либо за то, что не ценят ее жертв. Но ценить не будут. Будут только раздражаться, и не исключено, что действительно устанут: от упреков, от накопившегося раздражения, от неприятной атмосферы в доме.

Отсюда совет – даже с маленьким ребенком не забывайте о себе. Ищите и находите способы брать маленькие выходные для себя. И тогда у вас обоих будет достаточно сил и настроения, чтобы пройти нынешний непростой период, не повредив главное – ваши отношения».