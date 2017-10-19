Сделайте вкусный кофе визитной карточкой вашего дома

Так как же сварить вкусный кофе?

Требуется соблюсти определенные условия при приготовлении этого напитка:

1. Лучшая посуда, в которой варится настоящий кофе – турка с зауженным горлышком. Камерность той части объема посуды, где находится продукт во время приготовления, придает ему особый насыщенный аромат, который сохраняется во время варки, а не улетучивается беспрепятственно, пишет Justcoolidea.ru.

2. Приготовление кофе в турке не терпит суеты и спешки, будьте готовы потратить на это действо время.

3. Самый лучший кофе варят из зерен, смолотых непосредственно перед готовкой, помол выбирается в зависимости от желаемого вкуса. Настоящий гурман знает разницу во вкусе напитка из крупно молотых и мелко молотых зерен кофе.

4. Для приготовления отличного кофе следует использовать только очищенную, отфильтрованную воду, ни в коем случае не из-под крана.

5. Во время варки кофе в турке не следует доводить процесс до кипения. Как только образуется пенная корочка и начнет подниматься к горлышку турки, следует снять посуду с огня, дать корочке осесть и снова поставить на огонь. Сделать так несколько раз. Целостность корочки помогает сохранить весь аромат кофе, не выпуская его «на пар».

6. Если вы любите изыски, добавьте в приготовляемый напиток совсем немного имбиря, несколько кристалликов соли. Это усилит аромат кофе, придаст ему экзотики.

7. Разливать кофе по чашкам следует после того, как он пару минут отстоится.

8. Сахар лучше предложить гостям положить в налитые чашки самостоятельно.

Угощайте своих гостей настоящим кофе и получайте заслуженную похвалу.