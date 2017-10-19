Если у вас совпадают эти десять пунктов, ваши отношения продлятся всю жизнь

AdMe.ru узнал десять факторов, наличие которых убедительно говорит, что вы будете счастливы с партнером всю жизнь. Но важно понимать: если у вас нет совпадений по всем пунктам, это не повод расстраиваться, ведь все субъективно.

10. Вы приблизительно одного социального уровня

В самом начале отношений такие различия не бросаются в глаза, ведь мы влюблены и не замечаем несоответствий. Но представьте: ваш партнер совсем по-другому воспитан, у него иное отношение к самым простым вещам, и он точно так же не очень понимает вас. Конечно, если люди хотят быть вместе, они будут учиться друг у друга и подстраиваться. Но все же намного проще, если вы выросли на одних и тех же книгах.

9. У вас схожее чувство юмора

Просто замечательно, когда вы понимаете, о чем шутит ваш партнер, и вдвойне приятнее видеть, как ему нравятся ваши шутки. Иногда в семейной жизни только чувство юмора и спасает. И, если вы на одной волне, это уже 90 % удачной совместной жизни!

8. Вы одинаково смотрите на воспитание детей

Конечно, мы забегаем немного вперед. Когда люди приняли решение завести ребенка, это говорит о том, что отношения у них уже сложились. Но тут есть место подводным камням: вам кажется, что одного ребенка достаточно, а муж хочет еще двоих; или вы всецело за закаливание, а ваш партнер холодеет при мысли о том, что малыш будет спать без носочков. Лучше такие моменты обсудить заранее (не на первом свидании, конечно), чтобы примерно представлять, с чем вы столкнетесь дальше.

7. Вы солидарны в отношении к финансам

Очень сложно найти общий язык человеку, который привык не считать деньги, и человеку, который очень ответственно относится к каждой покупке. Тема финансов очень щекотлива, и связывать жизнь стоит с тем человеком, который разделяет ваши ценности. Потому что иначе это будет повод для скандалов № 1.

6. У вас похожие взгляды на быт

«Семейная лодка разбилась о быт» — чтобы не стать непосредственным участником этой драмы, лучше заранее пожить с предполагаемым спутником жизни хотя бы месяц. Если вы аккуратист до мозга костей, а ваш партнер не знает, где в вашем доме шкаф, — есть повод задуматься, выдержите ли вы постоянные стычки из-за разбросанных вещей?

5. Ваши темпераменты в интимной сфере совпадают

Ну тут понятно: вряд ли вы будете в восторге, если ваши потребности в близости регулярно не будут удовлетворяться. Лучше немного подождать, когда схлынет эйфория влюбленности, и посмотреть, насколько вы совпадаете в этой сфере.

4. У вас примерно одинаковые жизненные приоритеты

Да, сложно ужиться людям, у которых совсем разные жизненные приоритеты. Если ваша жена хочет посвятить себя дому, а вы не рассчитывали быть единственным добытчиком в семье, то вам придется искать компромисс. И если вы не готовы тратить много сил там, где можно было принять иное решение, стоит хорошенько подумать, прежде чем вступать в отношения.

3. Вы оба созрели для совместного будущего

Если вы уже созрели для семьи, а ваш партнер тянет с заветным предложением руки и сердца, это очень расстраивает. Стоит присмотреться в начале отношений, какие приоритеты у человека, хочет ли он того же, чего и вы? И если да, то смело вступайте в отношения.

2. Вам интересно вместе

Когда ваши отношения уже довольно длительные и кажется, что вы знаете партнера вдоль и поперек, очень ценно и важно уметь проводить время так, чтобы вам было интересно. Это может быть поход в кино, романтический вечер или прогулка — главное, чтобы было комфортно вам обоим.

1. Вы не стремитесь друг друга переделать

Это касается тех, кто, вступая в отношения, думает: «Да, мне не очень нравится его характер, но я смогу его переделать». Не сможете. В лучшем случае вдохновите на перемены, но, если вам действительно что-то сильно не нравится и вы думаете, что сможете это исправить, — лучше не начинайте отношения. Вам было бы приятно, если бы из вас лепили то, кем вы быть не хотите?