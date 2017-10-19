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Фотограф показал женщин до, во время и после оргазма

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ФОТО: Instagram

Фотохудожник Маркос Альберти создал проект O project, в котором запечатлел девушек до, во время и после оргазма. Серия снимков появилась на сайте фотографа.

В съемках приняли участие более 20 женщин разных возрастов из различных стран, как консервативных, так и либеральных. Им раздали вибраторы, которыми они воспользовались во время фотосессии. Затем вместе с фотографом они отобрали наиболее удачные снимки, которые и попали в проект, пишет Lenta.ru.

По словам фотографа, цель акции — снять табу с темы женской мастурбации и помочь женщинам перестать стыдиться самоудовлетворения. Отмечается, что если мужская мастурбация во многих культурах рассматривается как данность, то получение удовольствия женщиной таким способом считается чем-то срамным.

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