Фотограф показал женщин до, во время и после оргазма

В съемках приняли участие более 20 женщин разных возрастов из различных стран, как консервативных, так и либеральных. Им раздали вибраторы, которыми они воспользовались во время фотосессии. Затем вместе с фотографом они отобрали наиболее удачные снимки, которые и попали в проект, пишет Lenta.ru.

По словам фотографа, цель акции — снять табу с темы женской мастурбации и помочь женщинам перестать стыдиться самоудовлетворения. Отмечается, что если мужская мастурбация во многих культурах рассматривается как данность, то получение удовольствия женщиной таким способом считается чем-то срамным.