Как сделать махровые полотенца вновь мягкими и пушистыми?

Алгоритм действий:

1) Поместите полотенца в барабан стиральной машинки, залейте стакан уксуса в контейнер, куда обычно заливается жидкое моющее средство, и установите стирку на максимальную температуру, но (это обязательно!) без полоскания и отжима, пишет Justcoolidea.ru.

2) После окончания стирки засыпьте в контейнер для стирального порошка 0,5 стакана пищевой соды и еще раз запустите стирку, но уже полным циклом, включая полоскание и отжим.

К махровым полотенцам после такой стирки вернется мягкость, и они вновь станут пушистыми. А чтобы махровые полотенца всегда оставались такими, примите к сведению несколько советов:

1. Откажитесь от кондиционера! Как ни странно, именно кондиционер, призванный сделать белье мягким, махровые полотенца делает жесткими из-за его скопления на волокнах; кроме того, махровые полотенца после кондиционера не так хорошо впитывают воду.

2. Индивидуальный подход. Никогда не стирайте махровые полотенца вместе с другими вещами.

3. Свободу полотенцам! При раздельной стирке заполняйте барабан стиральной машины полотенцами лишь наполовину, максимум – на три четверти.

4. Сушите в естественных условиях, а не на батареях, обогревателях и прочих источниках тепла. Даже сушка на солнце сделает полотенца более жесткими. Оптимальный вариант — сушить на воздухе, но в тени, в крайнем случае, повесив и хорошо расправив на веревке в ванной.

5. Досушивайте как следует, так как слегка влажные полотенца, убранные в шкаф, могут стать источником неприятного запаха и даже заплесневеть.

Если вы будете соблюдать эти правила, то мягкие пушистые махровые полотенца всегда будут комфортными для тела и ласкать своим прикосновением.