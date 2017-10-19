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Сегодня в Viru Keskus Ксения Малкки представит свою новую книгу «Импортные мамы»

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ФОТО: Ксения Малкки

Ксения Малкки в 2009 году переехала из Эстонии в Финляндию, и с этого момента начался ее творческий путь – рассказы, статьи, публикации. В 2016 году вышла первая книга – «Иммигрантка.fi". Сейчас она воспитывает сына, руководит контент-агентством "Malkki Media" и продолжает писать.

Сегодня, 19 октября в 18.00 в т/ц Viru Keskus в магазине Rahva Raamat состоится презентация книги "Импортные мамы".

«Импортные мамы» - вторая книга Ксении Малкки – трагикомичная и одновременно серьезная. Эта книга о любви. На первый взгляд о любви материнской. На самом деле о любви к себе. О взрослении и терпении. О надеждах и реальности. За неподдельной искренностью автора и кажущейся легкостью кроется глубокое понимание того, что означает для женщины роль мамы.

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