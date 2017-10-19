Сегодня в Viru Keskus Ксения Малкки представит свою новую книгу «Импортные мамы»

Ксения Малкки в 2009 году переехала из Эстонии в Финляндию, и с этого момента начался ее творческий путь – рассказы, статьи, публикации. В 2016 году вышла первая книга – «Иммигрантка.fi". Сейчас она воспитывает сына, руководит контент-агентством "Malkki Media" и продолжает писать.
19 октября 2017 г., 16:50
Сегодня, 19 октября в 18.00 в т/ц Viru Keskus в магазине Rahva Raamat состоится презентация книги "Импортные мамы".
«Импортные мамы» - вторая книга Ксении Малкки – трагикомичная и одновременно серьезная. Эта книга о любви. На первый взгляд о любви материнской. На самом деле о любви к себе. О взрослении и терпении. О надеждах и реальности. За неподдельной искренностью автора и кажущейся легкостью кроется глубокое понимание того, что означает для женщины роль мамы.
/ Промо
Если у вас есть ребенок, то книга для вас! Если у вас пока нет детей, то книга для вас тоже, потому что можно «заглянуть за кулисы» и узнать, как бывает на самом деле.