Сегодня в Viru Keskus Ксения Малкки представит свою новую книгу «Импортные мамы»

Сегодня, 19 октября в 18.00 в т/ц Viru Keskus в магазине Rahva Raamat состоится презентация книги "Импортные мамы".

«Импортные мамы» - вторая книга Ксении Малкки – трагикомичная и одновременно серьезная. Эта книга о любви. На первый взгляд о любви материнской. На самом деле о любви к себе. О взрослении и терпении. О надеждах и реальности. За неподдельной искренностью автора и кажущейся легкостью кроется глубокое понимание того, что означает для женщины роль мамы.

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Если у вас есть ребенок, то книга для вас! Если у вас пока нет детей, то книга для вас тоже, потому что можно «заглянуть за кулисы» и узнать, как бывает на самом деле.