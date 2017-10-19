Как приготовить морковный торт с кремом из сливочного сыра

Ингредиенты:

190 г вкусной и сладкой моркови (уже натертой)

3 яйца

120 г белого сахара

120 г коричневого сахара

190 г растительного масла

150 г грецких орехов

210 г муки

4 г соды

5 г разрыхлителя

1-2 г соли

4 г молотой корицы

1-2 г молотого мускатного ореха

цедра 1 лимона

25 мл лимонного сока

Для крема:

200 г сливочного сыра

100 г сливочного масла

180-190 г сахарной пудры

1 ч. л. ванильного экстракта или пасты

Здесь указаны ингредиенты для двухслойного торта. Чтобы приготовить торт из трех или четырех коржей, увеличьте количество продуктов, пишет Ivona.bigmir.net.

Рецепт приготовления:

1. Морковь моем, чистим и натираем на мелкой терке. Уже в таком виде отмеряем точное количество.

2. Грецкие орехи измельчаем в блендере или ножом.

3. Смешиваем и просеиваем вместе муку, соду, разрыхлитель, корицу, мускатный орех и соль. Добавляем измельченные грецкие орехи и хорошо перемешиваем.

4. Яйца и сахар (и белый, и коричневый) смешиваем с помощью миксера на высокой скорости. Должна получиться посветлевшая однородная масса. Убавляем скорость и тонкой струйкой вливаем растительное масло. Снова прибавляем скорость и 30 секунд смешиваем до однородности. Затем добавляем морковь и вмешиваем ее на небольшой скорости. Не переставая мешать, вводим сухие ингредиенты. Долго мешать не нужно, иначе коржи получатся слишком плотные.

5. Две формы смазываем сливочным маслом и застилаем дно пергаментом, чтобы коржи было легче извлекать. Распределяем тесто равными количествами.

6. Выпекаем в духовке, предварительно разогретой до 175ºС, в течение 26-27 минут. Проверить готовность коржей можно с помощью зубочистки. Не пересушивайте коржи!

7. Достаем из духовки, даем 10 минут постоять в формах, затем аккуратно вынимаем и оставляем полностью остывать на положив на пергамент. Коржи можно приготовить и совсем заранее. В этом случае полностью остывшие коржи оборачиваем пищевой пленкой и убираем в холодильник. Они могут лежать там пару дней

8. Готовим крем. Сильно размягченное сливочное масло перемешиваем миксером до кремового состояния. Добавляем сливочный сыр и на высокой скорости смешиваем до однородности, не оставляя комочков. Добавляем сахарную пудру и немного ванильного экстракта. На высокой скорости всё снова смешиваем до однородности. Готовый крем необходимо немного охладить, чтобы с ним было проще работать. Накрываем пленкой и убираем в холодильник.

9. Собираем торт. Чтобы торт получился идеальным, с остывших коржей аккуратно срезаем низ и верх, открывая их красивую губчатую структуру. На тарелку или подставку для торта устанавливаем нижний корж и сверху наносим ровный слой крема. Он должен быть достаточно толстым (около 8 мм). Накрываем вторым коржом и снова покрываем кремом.