Как приготовить морковный торт с кремом из сливочного сыра

Простой рецепт очень вкусного домашнего торта. В нем удачно сочетаются нежные коржи и воздушный крем из сливочного сыра.
Ингредиенты:
190 г вкусной и сладкой моркови (уже натертой)
3 яйца
120 г белого сахара
120 г коричневого сахара
190 г растительного масла
150 г грецких орехов
210 г муки
4 г соды
5 г разрыхлителя
1-2 г соли
4 г молотой корицы
1-2 г молотого мускатного ореха
цедра 1 лимона
25 мл лимонного сока
Для крема:
200 г сливочного сыра
100 г сливочного масла
180-190 г сахарной пудры
1 ч. л. ванильного экстракта или пасты
Здесь указаны ингредиенты для двухслойного торта. Чтобы приготовить торт из трех или четырех коржей, увеличьте количество продуктов, пишет Ivona.bigmir.net.
Рецепт приготовления:
1. Морковь моем, чистим и натираем на мелкой терке. Уже в таком виде отмеряем точное количество.
2. Грецкие орехи измельчаем в блендере или ножом.
3. Смешиваем и просеиваем вместе муку, соду, разрыхлитель, корицу, мускатный орех и соль. Добавляем измельченные грецкие орехи и хорошо перемешиваем.
4. Яйца и сахар (и белый, и коричневый) смешиваем с помощью миксера на высокой скорости. Должна получиться посветлевшая однородная масса. Убавляем скорость и тонкой струйкой вливаем растительное масло. Снова прибавляем скорость и 30 секунд смешиваем до однородности. Затем добавляем морковь и вмешиваем ее на небольшой скорости. Не переставая мешать, вводим сухие ингредиенты. Долго мешать не нужно, иначе коржи получатся слишком плотные.
5. Две формы смазываем сливочным маслом и застилаем дно пергаментом, чтобы коржи было легче извлекать. Распределяем тесто равными количествами.
6. Выпекаем в духовке, предварительно разогретой до 175ºС, в течение 26-27 минут. Проверить готовность коржей можно с помощью зубочистки. Не пересушивайте коржи!
7. Достаем из духовки, даем 10 минут постоять в формах, затем аккуратно вынимаем и оставляем полностью остывать на положив на пергамент. Коржи можно приготовить и совсем заранее. В этом случае полностью остывшие коржи оборачиваем пищевой пленкой и убираем в холодильник. Они могут лежать там пару дней
8. Готовим крем. Сильно размягченное сливочное масло перемешиваем миксером до кремового состояния. Добавляем сливочный сыр и на высокой скорости смешиваем до однородности, не оставляя комочков. Добавляем сахарную пудру и немного ванильного экстракта. На высокой скорости всё снова смешиваем до однородности. Готовый крем необходимо немного охладить, чтобы с ним было проще работать. Накрываем пленкой и убираем в холодильник.
9. Собираем торт. Чтобы торт получился идеальным, с остывших коржей аккуратно срезаем низ и верх, открывая их красивую губчатую структуру. На тарелку или подставку для торта устанавливаем нижний корж и сверху наносим ровный слой крема. Он должен быть достаточно толстым (около 8 мм). Накрываем вторым коржом и снова покрываем кремом.