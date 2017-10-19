Ученые выяснили, о чем чаще всего врут в отношениях

Собрав воедино результаты 10 различных исследований подобной тематики, ученые также обнаружили, что наиболее часто люди хранят секреты именно от своих любимых, пишет Ivona.bigmir.net.

Чаще всего партнеры скрывают друг от друга фантазии о других людях. А на втором месте, к сожалению, находятся секреты об изменах. Также в списке фигурирует “бытовая ложь“, “романтические желания“ и “предательство доверия“.

Интересно, что исследование показало и то, что хранение тайн может иметь довольно негативные последствия для психического здоровья людей, не говоря уже об их отношениях. Люди, которые скрывают что-либо от родных и близких, проводят в два раза больше времени страдая и беспокоясь о своем положении.