Эксперты назвали четыре стадии рака груди и способы его лечения

На первой и второй стадиях рак груди очень хорошо поддается лечению. В этом случае он ограничен только молочной железой, поэтому хирургическое удаление опухоли снижает вероятность метастазов и обеспечивает хорошее качество жизни. Однако женщин после операции могут ждать дополнительные виды лечения вроде химиотерапии и облучения. Решение о них принимает опытный онколог, который знакомится с последними результатами биопсии перед проведением операции, пишет Medikforum.ru.

Третья стадия рака груди характеризуется распространением опухоли в близлежащие органы вроде легких, печени или костей. Этот вид рака лечить значительно труднее, и в данном случае лечение обычно начинается с химиотерапии, которая предназначена для уничтожения опухолевых клеток и уменьшения размера самой опухоли. На втором этапе следует хирургическая операция, а на третьем - облучение. Также онколог может прописать прием гормонов и другие виды терапии для определенных пациентов, у которых в опухолях присутствуют маркеры, свидетельствующие об очень высоком риске рецидива.

Наконец, четвертая стадия считается наиболее тяжелой и самой запущенной. В этом случае рак распространяется в дальние участки организма, он является метастатическим и трудно излечимым. Именно эта стадия приводит к самому значительному количеству смертей среди пациенток, она требует от онкологов тщательного плана лечения, поскольку простая хирургическая операция по удалению опухоли не даст никакого эффекта. В данном случае часто применяется комбинация химиотерапии и гормональной терапии, облучение для борьбы с болью, активное использование обезболивающих, удаление жидкости из опухоли. Если радикальное лечение бесперспективно, то врач разработает паллиативную терапию, предназначенную для повышения качества жизни пациентки и максимального увеличения ее продолжительности.