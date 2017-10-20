Грибы - идеальный продукт для худеющих людей, доказал эксперимент

К примеру, орехи быстро дают насыщение, а вот продукты, богатые сахаром и жирами, заставляют переедать. В рамках исследования эксперты проверяли, могут ли шампиньоны стать достойной основой рациона. Была собрана группа добровольцев, которым предлагали разные завтраки и обеды, пишет Meddaily.ru.

После каждого приема пищи проводился опрос относительно того, насколько плотным был завтрак или обед, как быстро появлялось чувство голода после приема пищи. В целом сравнивали рацион, опиравшийся на грибы или на мясо. Оказалось, грибы притупляли чувство голода на более долгое время, чем мясо.

Так, люди, выбиравшие мясные продукты на завтрак, съедали больше на обед (где-то на 100 калорий больше) по сравнению с выбиравшими грибы. Несомненный плюс грибов также в том, что они богаты витаминами и антиоксидантами.