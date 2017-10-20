Эксперты рассказали, что заставляет женщин отказываться от секса

Многие женщины старшего возраста отказываются от половой активности. И американские ученые из Центра медицинских исследований Портленда выяснили, в чем причина, передает "Правда.RU". Как правило, причинами являются болевые ощущения, неспособность или нежелание партнера заниматься сексом. В качестве основания ученые приводят результаты опроса 1500 женщин старше 55 лет.
20 октября 2017 г., 12:49
Итак, в основном проблемой являлось отсутствие заинтересованности партнера в половом акте. Примерно 25% женщин жаловались на сухость влагалища и связанные с этим неприятные ощущения во время секса, пишет Meddaily.ru.
При этом 7% опрошенных сообщили о непроизвольном мочеиспускании при половом акте. На момент проведения исследования 50% респондентов воздерживались от секса почти полгода. Это доказывает, что климактерический синдром существенно ограничивает способность женщин к сексуальной активности.