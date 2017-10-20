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Эксперты рассказали, что заставляет женщин отказываться от секса

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Секс. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Scanpix

Многие женщины старшего возраста отказываются от половой активности. И американские ученые из Центра медицинских исследований Портленда выяснили, в чем причина, передает "Правда.RU". Как правило, причинами являются болевые ощущения, неспособность или нежелание партнера заниматься сексом. В качестве основания ученые приводят результаты опроса 1500 женщин старше 55 лет.

Итак, в основном проблемой являлось отсутствие заинтересованности партнера в половом акте. Примерно 25% женщин жаловались на сухость влагалища и связанные с этим неприятные ощущения во время секса, пишет Meddaily.ru.

При этом 7% опрошенных сообщили о непроизвольном мочеиспускании при половом акте. На момент проведения исследования 50% респондентов воздерживались от секса почти полгода. Это доказывает, что климактерический синдром существенно ограничивает способность женщин к сексуальной активности.

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