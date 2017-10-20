Эксперты рассказали, что заставляет женщин отказываться от секса

Итак, в основном проблемой являлось отсутствие заинтересованности партнера в половом акте. Примерно 25% женщин жаловались на сухость влагалища и связанные с этим неприятные ощущения во время секса, пишет Meddaily.ru.

При этом 7% опрошенных сообщили о непроизвольном мочеиспускании при половом акте. На момент проведения исследования 50% респондентов воздерживались от секса почти полгода. Это доказывает, что климактерический синдром существенно ограничивает способность женщин к сексуальной активности.