Врач советует принимать контрацептивы без перерывов, а менструацию назвал бесполезной

Идея о необходимости недельного перерыва появилась почти полвека назад, и не имеет никаких научных обоснований. Напротив, перерывы повышают риск наступления нежеланной беременности. Около 23% женщин находятся близко к стадии овуляции, когда делают перерыв. Если все-таки женщина желает сделать перерыв, то профессор предлагает свою схему, пишет Meddaily.ru.

"Вы принимаете контрацептивы в течение 84 последующих дней. Затем следует перерыв длиной в четыре дня, но не дольше. Иначе возможно наступление беременности. Постоянный прием контрацептивов не только гарантирует защиту от нежелательной беременности, но и избавляет от дискомфорта, связанного с менструацией. Кстати, сама менструация не несет никакой пользы для организма", - говорит эксперт.