В магазинах начнут продавать грудное молоко для взрослых

Науке хорошо известно о том, что в грудном молоке содержатся антитела, которые укрепляют иммунную систему малыша и снижают риск развития многих болезней. Теперь этот продукт смогут получить и взрослые, так как грудное молоко собираются продавать для потребителей всех возрастов. Биотехнический старт-ап из американской Кремниевой долины строит планы по изолированию сахаров, которые делают грудное молоко полезным для здоровья, чтобы перевести их в форму пищевых добавок с пребиотиками. В прошлом году учёные обнаружили, что технически возможно создать первую молочную смесь с человеческими бактериями, сообщает Medikforum.ru.

Собирающаяся начать производство американская компания уверена, что создаст укрепляющий иммунитет суперпродукт, и он будет буквально сметаться с прилавков. Она надеется, что сахара в материнском молоке, которые питают «хорошие» бактерии в кишечнике новорожденных, могут использоваться для борьбы с разными расстройствами у взрослых, связанными с плохим здоровьем кишечника. К примеру, при диабете и синдроме раздраженного кишечника. Кроме того, данный продукт смогут употреблять мамы, у которых возникли какие-либо проблемы с грудным вскармливанием.

Хотя наука нисколько не сомневается в пользе грудного молока для здоровья новорожденных, существует немалый скепсис по поводу его воздействия на взрослых людей. Микробиолог из Университета Иллинойса Майкл Миллер длительное время изучает грудное молоко. Он считает, что польза синтезированных сахаров для взрослых не доказана. Кроме того, грудное молоко от разных мам имеет разную композицию. И она слишком сложная, для того, чтобы ее полностью воспроизвести.