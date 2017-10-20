Шотландия официально запретит родителям шлепать детей

Этот закон исключит воспитательную роль шлепков и прочих методов физического насилия в отношении детей, и родители уже больше не смогут оправдывать подобные акты никакими благими намерениями. Авторы законопроекта полагают, что физическое насилие в любом виде оказывает негативное воздействие на ребенка, а его последствия сохраняются значительно дольше, чем длится непосредственно боль после ударов, передает Medikforum.ru.

Отметим, что в Европе официальный запрет на шлепки, удары, а также любые другие методы физического насилия к детям со стороны родителей уже ввели около 50 стран, включая Францию, Германию, Швецию, Норвегию, Данию и Ирландию. Так что в этом вопросе Шотландия вовсе не будет первопроходцем. В целом, 52 страны мира признают физические методы детского воспитания незаконными.

За использование этих методов в данных странах предусмотрена административная и уголовная ответственность. Полиция имеет право вмешаться, если увидит, что какая-то мама или какой-то папа проявляют насилие по отношению к несовершеннолетним детям на улице или в других публичных местах, включая обычные шлепки по мягкому месту. Неоднократно уличенные в физическом насилии родители лишаются прав опеки над детьми, их дети передаются в приюты для последующего передачи либо родственникам, либо в приемные семьи. Всё большее количество государств объявляет политику полной нетерпимости по отношению к так называемым средневековым методам воспитания.