Диетологи реабилитировали жареную пищу

«Ожирение не всегда связано с присутствием в рационе жареных продуктов», - цитирует диетологов журнал. Прежде чем сделать такой вывод, исследователи проанализировали пищевые привычки 16 тысяч добровольцев, как женщин так и мужчин, пишет Medikforum.ru.

В некоторых случаях, по словам авторов проекта, взаимосвязь между потреблением человеком жареной пищи и развивающимся у него ожирением действительно проявлялась. Но проверка показывала, что в этих эпизодах люди обладали генетической предрасположенностью к ожирению, и употребление жареных блюд как таковое не было решающим фактором его появления.

Комментируя полученные в ходе исследования данные, ученые констатировали: здоровые люди, употребляющие жареные продукты в умеренном количестве, вряд ли окажутся жертвами ожирения.