Диетологи реабилитировали жареную пищу

Употребление жареной еды не обязательно должно вести к увеличению жировой массы и лишнему весу, - мнение ученых об этом опубликовал British Medical Journal. Эксперты считают, что механизмы усвоения питательных веществ могут быть сугубо индивидуальны, и поэтому от жирного и жареного люди могут и не поправляться.
«Ожирение не всегда связано с присутствием в рационе жареных продуктов», - цитирует диетологов журнал. Прежде чем сделать такой вывод, исследователи проанализировали пищевые привычки 16 тысяч добровольцев, как женщин так и мужчин, пишет Medikforum.ru.
В некоторых случаях, по словам авторов проекта, взаимосвязь между потреблением человеком жареной пищи и развивающимся у него ожирением действительно проявлялась. Но проверка показывала, что в этих эпизодах люди обладали генетической предрасположенностью к ожирению, и употребление жареных блюд как таковое не было решающим фактором его появления.
Комментируя полученные в ходе исследования данные, ученые констатировали: здоровые люди, употребляющие жареные продукты в умеренном количестве, вряд ли окажутся жертвами ожирения.