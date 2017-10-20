Новый флэшмоб в Сети: люди показывают фото до и после того, как стали родителями

Один отец, Майк Джулианелл, которому принадлежит блог «Dad and Buried», запустил в Сети новый флэшмоб: он выложил свои фото до и после того, как стал отцом Ihappymama.ru.

/ facebook

Эту интересную идею со сравнением себя прошлого и настоящего поддержали другие люди. И теперь в интернете можно найти много таких сравнений. Чтобы никто не подумал, что Майк в чем-то обвиняет своих детей, он сразу же сказал, что эти сравнительные фото – всего лишь ирония. Хотя доля правды в этом всем все-таки присутствует…

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