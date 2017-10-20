Двухнедельные перерывы в диете помогут похудеть надолго

Многие люди, которые перепробовали разные диеты, знают, насколько упрямой бывает последняя пара килограммов, которую так хочется сбросить. Для их исчезновения некоторые из нас начинают тщательно следить за каждым кусочком пищи, оценивая количество калорий.

Но исследователи из Университета Тасмании в Австралии установили, что вовсе не тщательное следование диете, а двухнедельный перерыв в ней может помочь достичь желаемой цели. Это связано с тем, что когда человек снижает количество употребляемой пищи и получаемой от нее энергии, то скорость метаболизма в организме уменьшается куда быстрее, чем этого бы хотелось. Данный феномен в науке называется адаптивным термогенезом. Именно из-за него терять вес бывает так тяжело, пишет Medikforum.ru.

Авторы исследования наблюдали за двумя группами худеющих. Одна из них строго следовала диете на протяжении 16 недель подряд, а вторая делала перерывы в диете на две недели, за которыми следовали две недели строгого питания. По окончании исследования выяснилось, что вторая группа была более успешной в деле похудения. И позитивный аспект данного способа борьбы с лишним весом не исчерпывался только исчезновением лишних килограмм. Через 6 месяцев после завершения диеты участники второй группы успешно сохраняли достигнутый вес, чего нельзя было сказать об участниках первой группы, которые после возвращения к нормальному рациону вернули и потерянные килограммы.

Исследователи подчеркивают, что двухнедельные перерывы в диете могут быть критически важными для ее успешного завершения. Впрочем, с этим не согласны некоторые диетологи. Они считают, что людям нужно приспособиться к более интуитивному и здоровому подходу к питанию, поскольку ни строгие ограничения в приеме пищи, ни двухнедельные периоды обжорства не дадут желаемого эффекта. Диета должна быть пожизненной, следовательно, от нее нужно получать удовольствие, а не страдания.