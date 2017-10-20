Свежие яблоки могут омолодить на несколько лет

О том, что исследователи убедились в особой пользе яблок, пишет издание «OaNews». Специалисты пришли к выводу о том, что содержащееся в составе яблок соединение - эпикатехин полифенол – способствует поддержанию эластичности кровеносных сосудов, тем самым оказывая позитивное влияние на состояние сердца.

«Яблочные полифенолы на 21 процент снижают процесс затвердения стенок сосудов, что является одной из главных причин развития болезней сердца, инфаркта или инсульта», - поделились мнением авторы проекта, пишет Medikforum.ru.

В свою очередь, проводившиеся с участием людей опыты, во время которых добровольцы ежедневно потребляли свежевыжатый яблочный сок с мякотью, показали: сердечно-сосудистая система испытуемых стала соответствовать параметрам работы миокарда людей на 17 лет младше.

Также употребление яблок оказывает специфическое влияние на кишечный микробиом. В процессе усвоения яблок бактериями выделяется бутират, благодаря которому активируется и множится полезная микрофлора, обеспечивающая повышенную крепость иммунной системе.