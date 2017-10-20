Видео с глухой девочкой, впервые услышавшей маму, стало хитом соцсетей

Шарлотта появилась на свет в августе 2017 года. Вскоре родители малышки узнали шокирующую новость – у в остальном совершенно здоровой девочки врожденная двусторонняя глухота. Как пишет в Instagram мама малышки, Кристи Кин, ничто не предвещало такого развития событий – ни в ее семье, ни в семье мужа подобных аномалий не встречалось, у старшей дочки, двухлетней Кэмерон, прекрасный слух, поэтому они были совершенно не готовы к тому, что им сообщили врачи Deti.mail.ru.

Но Кины не отчаиваются. Неделю тому назад крошечной Шарлотте, или Чарли, как ее зовут в семье, поставили ее первые слуховые протезы. Родители сняли на видео, как малышка впервые слышит мамин голос, и ее личико просто светится от счастья. Кристи говорит дочке: «Я люблю тебя!», и та совершенно по-взрослому не может сдержать слезы от сильных эмоций.

Ролик невероятно растрогал пользователей соцсетей, быстро став вирусно популярным и набрав сотни тысяч просмотров.