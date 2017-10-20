Есть семь типов женской груди. Вот какое белье подходит к каждому из них

Эксперты выделили всего семь типов. Давайте разберемся с этим вопросом более подробно!

Исследованием тематики занимались специалисты из компании Thirdlove, которая известна своими роскошными коллекциями женского белья. Они заметили, что от того, какая бывает женская грудь, зависит то, насколько правильно и красиво ее будет поддерживать бюстгальтер, пишет Lifter.com.ua.

Именно поэтому нужно, чтобы каждая девушка знала о своих параметрах все, включая не только размер, но и соответствующую форму. Тогда выбор правильного бюстгальтера больше никогда не будет проблемой. Очень справедливо, не так ли?

Конечно же, все формы женской груди красивы и прекрасны в своем несовершенстве, но, зная свой персональный объем и другие параметры, можно с идеальной точностью выбрать бюстгальтер. Предлагаем вашему вниманию краткий и удобный в использовании путеводитель по женской груди:

Асимметрия

Одна грудь больше другой. Это может быть практически незаметно или, наоборот, очень выразительно, как на картинке.

В чем выглядит лучше:

Для такого варианта лучше всего купить лиф со съемными подушечками. Так вы сможете добиться практически идентичного внешнего вида для правой и левой груди.

Колокол

Довольно объемная и тяжелая грудь. Обычно узкая вверху и гораздо шире книзу, поэтому требует к себе особого внимания и правильной поддержки.

В чем выглядит лучше:

Подойдут бюстгальтеры с широким и мощным контуром. Из-за тяжести такая грудь оказывает большую нагрузку на плечи, поэтому их нужно постоянно поддерживать для здоровья спины и груди.

Восток-запад

Отмечается пологий склон сверху вниз, а соски развернуты в разные стороны и условно указывают на запад и восток.

В чем выглядит лучше:

Такая грудь отлично смотрится в бюстгальтерах с пуш-апом. Кстати, подчеркнуть свою сексуальность обладательницы такой груди могут с помощью футболочного стиля. Мягкие лифы из хлопка позаботятся о том, чтобы соски смотрели прямо, а не расходились по сторонам света.

Широкая посадка

Между грудями довольно много свободного пространства, они практически норовят спрятаться от посторонних взглядов под мышки. Соски указывают даже не на запад и восток, а гораздо дальше.

В чем выглядит лучше:

Прекрасно поддержат такую грудь лифы типа «балкон». Они скроют лишний просвет между грудью и преподнесут ее в лучшем виде.

Стройняшка

Широкая вверху и сужающаяся книзу. Обычно такая грудь недостаточно объемна, выглядит аккуратно и немного свисает.

В чем выглядит лучше:

Подойдут лифы, которые поддерживают грудь по бокам. Можно с пуш-апом или без. Такие модели позволят вытянуть грудь немного к центру и добавят желаемого объема.

Капля

Имеет много общего с формой «колокол», но в данном случае грудь выглядит не такой выпуклой с более пологим спуском книзу. Определить это можно по виду сбоку.

В чем выглядит лучше:

Опять стоит обратить внимание на лифы, которые поддерживают грудь по бокам, только пуш-ап в данном случае неуместен. Заниженный вырез и правильные чашечки обеспечат правильный подъем и поддержку груди.

Правильный круг

Именно такую грудь, которая похожа на апельсин в разрезе, обычно делают у пластических хирургов. Соски находится точно по центру и «смотрят» прямо перед собой.

В чем выглядит лучше:

Во всем и без ничего. Обладательниц такой груди можно назвать самыми счастливыми женщинами на планете! Идеальным вариантом будут лифы «балкон», но в данном случае можно носить все что угодно, лишь бы было удобно.