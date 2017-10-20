Девять тревожных знаков, которые нельзя игнорировать в начале отношений

Конечно, это все мелочи, которым, при желании, можно найти объяснение, но ваша интуиция не зря обращает ваше внимание на эти даже мелкие моменты, пишет Soulpost.ru.

Вот девять тревожных признаков, которые могут значить, что вам не стоит продолжать отношения с этим человеком:

1. Он не знакомит тебя со своими друзьями

Он уже знаком с твоими лучшими друзьями, но никогда даже не звал тебя в свою компанию, и у него всегда есть оправдания. Ты знаешь, что у него есть друзья, потому что видишь их общение и фото в соцсети. Но он не приглашает тебя встретиться с ними: может, потому что не планирует с тобой ничего серьезного, а может его друзья даже не знают о твоем существовании и для них он все еще холостяк.

2. Он эмоционально привязан к своему телефону (особенно когда рядом с тобой)

Парень, зависимый от технологий — не самый привлекательный вариант для отношений. Но парень, который не может даже отвлечься от переписки, когда он на свидании с тобой…Это табу. Он показывает, что не ценит твое время, да и не уважает тебя. И вообще это подозрительно: кто такой в его жизни требует от него мгновенного ответа? Явно не его мама и не друзья. И не ты. Будь осторожна.

3. Он постоянно говорит о своих «сумасшедших» бывших

Это серьезно. Если парень поливает грязью девушек, с которыми раньше встречался, он показывает недостаток уважения к женщинам в целом. Не забывай, что ты тоже можешь стать его бывшей, и что он и о тебе будет так говорить.

И вот еще что: что общего у всех его «сумасшедших» бывших? Они все встречались с ним. То есть либо он слишком преувеличивает, либо он мастер выводить людей из себя.

4. Он не может самостоятельно принимать решения

Всем бывает тяжело принимать важные решения. Но если взрослый мужчина постоянно обращается за помощью к маме, друзьям или даже тебе, это не нормально, это значит, что он еще не зрел, сколько бы ему ни было лет.

5. Ты слышишь от него больше критики, чем комплиментов

Когда вы уже долго вместе, естественно, что будут какие-то раздражающие моменты. Однако в начале отношений это не нормально, если человек больше критикует тебя, нежели делает комплименты.

6. Он скрывает свое прошлое

Он очень размыто говорит о своих прошлых отношениях, никогда не рассказывает о семье и не может толком объяснить, чем он занимается на работе. Может он не достаточно доверяет тебе, чтобы рассказывать о своей жизни, а может что-то скрывает. Прямо спроси его об этом, и если он снова уйдет от ответа, не стоит и продолжать.

7. Он постит больше селфи, чем ты

Моя мама всегда говорила мне: «Не встречайся с мужчиной, который смотрит на себя в зеркало чаще, чем ты». В современных условиях такое можно сказать о парнях, которые делают много селфи. Это странно, очень поверхностно и доказывает, что ему нужно оценка других людей.

8. Он не запоминает подробности твоей жизни

Вы встречаетесь уже несколько месяцев, а он все не может запомнить, в каком университете ты училась, или постоянно забывает, что ты вегетарианка. Или он не слишком заинтересован, чтобы запоминать это, либо он вообще путает тебя с другими своими девушками.

9. Он живет не по средствам

Странно, когда парень первый в очереди за новый айфоном, снимает квартиру в дорогом районе и летает отдыхать исключительно первым классом — при этом ты знаешь, что его зарплата этого явно не позволяет. Варианта два: либо он еще живет на деньги родителей, либо по уши в долгах.