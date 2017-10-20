Модницам предложили носить джинсы-стринги

На модели также были бежевое боди и серые кроссовки. По информации издания, в сети такую одежду назвали «джинсами-стрингами». Фотографию с показа бренд опубликовал в своем Instagram-аккаунте, передает Rus.tvnet.lv.

«Пора выкидывать все свои старые джинсы с разрезами и вкладываться в новый тренд», —написал в своем Twitter-аккаунте один из пользователей. Другие раскритиковали бренд за чересчур открытую одежду.

«Человеку, создавшему это, нужно дать пощечину», — заметил юзер LRizz20.

Одна из девушек сочла модель сексистской. «Чтобы мы не начали думать о том, что индустрия моды серьезно относится к женщинам, создали эту вещь», — поделилась она.