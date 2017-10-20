Честный пост «отца поневоле» растрогал пользователей соцсетей

Появление детей – всегда стресс для новоиспеченных родителей. Однако обычно на то, чтобы привыкнуть к мысли, что ты станешь мамой или папой, есть целых девять месяцев (или чуть меньше). Но что делать, если на моральную подготовку к родительству времени нет вообще? Именно в такую экстремальную ситуацию попал автор поста в соцсети Imgur под ником SilentScreamsX, передает Deti.mail.ru.

Дело в том, что полгода тому назад его подруга внезапно родила. Никто даже не предполагал, что она беременна. Многочисленные тесты на беременность были отрицательными, УЗИ ничего не показывало, и врачи списывали ее «опухший» живот на гастрит. При этом девушка принимала противозачаточные таблетки, и никаких оснований подозревать беременность не было. Но однажды в два часа ночи она пошла в туалет и неожиданно, практически без родовых схваток, родила ребенка, мальчика. С этого момента жизнь пары необратимо изменилась.

«Я никогда не хотел детей, поэтому, как бы это помягче сказать, я испытывал смешанные чувства по поводу этого сюрприза. Когда я ушел из больницы в ту ночь, оставив там мою подругу с малышом, я действительно думал о том, чтобы больше не возвращаться. Я вовсе не горжусь этими мыслями, но так было. Моя подруга знала о моем отношении к детям, и позже призналась, что не ожидала меня снова увидеть», – откровенно пишет SilentScreamsX.

Однако мужчина все же вернулся к своему сыну, получившему имя Гарри, и его матери.

«Есть вещи, от которых невозможно убежать, если ты хочешь дальше жить с самим собой. Я вернулся и взял на себя ответственность за семью», - сказал SilentScreamsX.

«Малыш Гарри просто невероятный. Он почти никогда не плачет. Он – самый счастливый ребенок, которого я когда-либо видел. Он спит ночью по 9-10 часов и просыпается с улыбкой. Он чертовски милый, и это первый ребенок, о котором я так подумал в своей жизни. Иногда я просыпаюсь утром, и не верю, что стал отцом. А потом я поворачиваюсь к его кроватке, а он оттуда смотрит на меня и улыбается до ушей, и я влюбляюсь в него по новой», – откровенно рассказал мужчина.

Его чувства, к счастью, разделяет и годовалый бульмастиф по кличке Тор. Сначала SilentScreamsX очень волновался, как его 60-килограммовый домашний любимец воспримет появление Гарри, и сможет ли собака, которая из-за своего щенячьего возраста еще очень энергична, жить в одном доме с малышом. Но все сложилось наилучшим образом: Тор не отходит от Гарри, он заботится о нем и защищает его, если в гости приходит кто-то незнакомый.

«Он просто ложится между Гарри и гостями, повернувшись к ним мордой. Он не рычит, не лает, он просто лежит, и становится понятно, что Гарри под надежной охраной. Ну что я могу сказать? Я горжусь обоими моими малышами», – пишет SilentScreamsX .

Его пост собрал почти 200 тысяч просмотров и почти 450 комментариев. Абсолютно большинство пользователей поздравляет папу Гарри, поддерживает его и восхищается его честностью. Но некоторые комментаторы отреагировали не столь восторженно. «Я вот все думаю, каково было вашей подруге, когда вы оставили ее в больнице с ребенком, которого она не планировала, а она при этом была уверена, что вы ее бросите», – написал один из пользователей. «А если бы малыш Гарри оказался бы не столь милым, и плакал бы ночи напролет, что бы вы написали тогда?» – отметил другой.