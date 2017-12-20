Солянка: готовим по классическому рецепту

Сегодня делимся классическми рецептом любимой многими солянки. Даже если вы готовить это блюдо по собственному рецепту, стоит попробовать внесnи в него разнообразие.
Ингредиенты
Говядина 400 г
Сосиски 4 шт.
Колбаса вареная 200 г
Соленые огурцы 3 шт.
Ветчина 200 г
Лук 1 шт.
Маслины без косточек 1 банка
Петрушка 1 пучок
Томатная паста 2 ст.л.
Приготовление
Сварить бульон из говядины, добавить лавровый лист и черный перец.
Нарезать мясо из бульона, сосиски, колбасу и ветчину (или сырокопченую колбасу), пишет Ivona.bigmir.net.
Мелко нарезать лук, огурцы и петрушку и тушить 10 минут с томатной пастой.
Положить в бульон тушеную смесь и варить не более 10 минут. Затем добавить: мясо, сосиски, ветчину и колбасу. Варить, пока не закипит бульон.
Вылить в солянку маслины вместе с рассолом, довести до кипения и сразу же выключить.
Подается блюдо на стол с ломтиком лимона и сметаной. Нужно знать, что бульон не следует сильно солить, поскольку ингредиенты достаточно соленые. Лучше попробовать солянку в конце и при необходимости досолить.