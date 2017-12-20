Солянка: готовим по классическому рецепту

Ингредиенты

Говядина 400 г

Сосиски 4 шт.

Колбаса вареная 200 г

Соленые огурцы 3 шт.

Ветчина 200 г

Лук 1 шт.

Маслины без косточек 1 банка

Петрушка 1 пучок

Томатная паста 2 ст.л.

Приготовление

Сварить бульон из говядины, добавить лавровый лист и черный перец.

Нарезать мясо из бульона, сосиски, колбасу и ветчину (или сырокопченую колбасу), пишет Ivona.bigmir.net.

Мелко нарезать лук, огурцы и петрушку и тушить 10 минут с томатной пастой.

Положить в бульон тушеную смесь и варить не более 10 минут. Затем добавить: мясо, сосиски, ветчину и колбасу. Варить, пока не закипит бульон.

Вылить в солянку маслины вместе с рассолом, довести до кипения и сразу же выключить.

Подается блюдо на стол с ломтиком лимона и сметаной. Нужно знать, что бульон не следует сильно солить, поскольку ингредиенты достаточно соленые. Лучше попробовать солянку в конце и при необходимости досолить.