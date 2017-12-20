Семь вещей, из-за которых люди чаще всего решаются на измену

Психологи выделяют разные причины предательства в отношениях. Мы подготовили для вас семь обстоятельств, из-за которых люди чаще всего решаются на измену.

1. Увлечение социальными сетями

В отношениях и браках, где один из партнеров слишком много времени проводит в социальных сетях, существует высокий риск измены. Когда мужчина или женщина перед сном предпочитает пролистать ленту Facebook — вместо того, чтобы провести время со своей второй половинкой, — это заставляет пару отдаляться друг от друга. Кроме того, невинная переписка в соцсети может со временем перерасти в общение в реальной жизни, а это нередко приводит к изменам, пишет Fabiosa.com/ru.

2. Жажда адреналина

Очень часто на предательство решаются люди, не представляющие свою жизнь без азарта и всплеска адреналина, которыми сопровождается необходимость скрывать романы на стороне. Обычно такие личности оправдывают свои поступки тем, что просто не могут по-другому. Так уж вышло, что некоторые мужчины и женщины не созданы для моногамных отношений.

3. Работа и частые отъезды

По результатам масштабных опросов, более трети изменяющих мужчин — трудоголики, которые заводили служебные романы. Зачастую это происходило во время командировок. Среди женщин количество тех, кто решается на интрижку на работе, гораздо меньше — около 13%. Обычно на измены идут люди, которые прожили в браке более 6 лет. В этот период отношения оказываются наиболее уязвимыми.

4. Возрастной кризис

В жизни каждого из нас наступает момент, когда мы задумываемся о том, чего достигли за прожитые годы. Если не все достижения нас удовлетворяют, очень часто это приводит к возрастному кризису. В данный период люди нередко поддаются искушению пережить новые для себя эмоции и впечатления и решаются отведать запретный плод. Однако это вовсе не означает, что во время очередного кризиса примерный семьянин обязательно пойдет на измену.

5. Отсутствие эмоциональной близости

Одна из наиболее распространенных причин, по которым как женщины, так и мужчины решаются на измену. По словам психологов, около 47% представителей сильного пола, изменивших своим вторым половинкам, в качестве довода приводили отсутствие эмоциональной близости. Из-за того, что мужчины обычно не склонны выражать свои чувства и переживания, женщина может и не заметить назревшей проблемы.

6. Жажда мести

Еще одна распространенная причина супружеских измен. Причем не всегда партнер может мстить своей второй половинке — виной тому могут быть обстоятельства, отношения с коллегами по работе или даже собственной матерью. Некоторые люди используют измену в качестве способа повышения самооценки и из-за желания доказать кому-либо или самому себе собственную востребованность.

7. Влияние окружения

Если друзья одного из партнеров не видят ничего зазорного в изменах своим вторым половинкам, это повышает риск супружеского предательства. По результатам одного опроса выяснилось, что приятели более 75% мужчин, которые решались на этот шаг, также изменяли своим женам. “С кем поведешься, от того и наберешься”, — гласит известная пословица, и в ней определенно есть доля правды.

По словам специалистов, чаще всего причиной измены оказывается не один, а сразу несколько перечисленных факторов. Несмотря на предательство одного из партнеров, многим парам удается сохранить отношения, а в некоторых случаях даже укрепить их. Прощать или не прощать измену — личный выбор каждого. Нам остается лишь надеяться, что эта информация поможет ее избежать.