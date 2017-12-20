42-летняя Ева Лонгория ждет первого ребенка

По данным прессы, ребенок кинозвезды появится на свет весной 2018 года. Стоит сказать, что Ева долгие годы сомневалась, что когда-нибудь сможет стать матерью, и была готова воспитывать детей мужа. У Бастона растут трое детей — Хосе, Тали и Мариана — от бывшей жены Натальи Эсперон, пишет Spletnik.ru.

Ева и Хосе поженились в мае 2016 года после трех лет отношений. А недавно они были гостями на свадьбе Серены Уильямс и Алексиса Оганяна.

Поздравляем Еву Лонгорию с радостной новостью!