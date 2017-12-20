Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

42-летняя Ева Лонгория ждет первого ребенка

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Ева Лонгория | ФОТО: Scanpix

42-летняя Ева Лонгория беременна! Об этом сообщили западные СМИ и уточнили, что уже известен пол ее будущего малыша — американская актриса ждет сына. Для нее ребенок станет первенцем, а для ее мужа, 49-летнего мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, он будет четвертым ребенком.

По данным прессы, ребенок кинозвезды появится на свет весной 2018 года. Стоит сказать, что Ева долгие годы сомневалась, что когда-нибудь сможет стать матерью, и была готова воспитывать детей мужа. У Бастона растут трое детей — Хосе, Тали и Мариана — от бывшей жены Натальи Эсперон, пишет Spletnik.ru.

Ева и Хосе поженились в мае 2016 года после трех лет отношений. А недавно они были гостями на свадьбе Серены Уильямс и Алексиса Оганяна.

Поздравляем Еву Лонгорию с радостной новостью!

Наверх