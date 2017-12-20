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Историк моды Александр Васильев назвал лучший наряд для Нового года

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Александр Васильев | ФОТО: Postimees.ee

Известный российский историк моды и художник по костюмам Александр Васильев дал советы по выбору наряда для встречи Нового года. Рекомендации приводит издание «Аргументы недели».

По словам эксперта, лучшим вариантом для женщин будет золотое или серебряное платье с блестками, бисером, стеклярусом, стразами, камнями или металлизированным покрытием. Также Васильев посоветовал использовать кружевную отделку. Длина платья может варьироваться: с подолом в пол лучше подойдет для торжественного ужина; средней длины — для похода в клуб или на дискотеку, пишет Rus.tvnet.lv.

Самым актуальным цветом сезона Васильев назвал красный, хотя отметил, что одежда этого цвета не подойдет светлокожим блондинкам. Он рекомендовал выбирать красный брюнеткам, шатенкам и рыжеволосым женщинам.

Также он категорически не советовал надевать на Новый год черное.

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