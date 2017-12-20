Историк моды Александр Васильев назвал лучший наряд для Нового года

По словам эксперта, лучшим вариантом для женщин будет золотое или серебряное платье с блестками, бисером, стеклярусом, стразами, камнями или металлизированным покрытием. Также Васильев посоветовал использовать кружевную отделку. Длина платья может варьироваться: с подолом в пол лучше подойдет для торжественного ужина; средней длины — для похода в клуб или на дискотеку, пишет Rus.tvnet.lv.

Самым актуальным цветом сезона Васильев назвал красный, хотя отметил, что одежда этого цвета не подойдет светлокожим блондинкам. Он рекомендовал выбирать красный брюнеткам, шатенкам и рыжеволосым женщинам.

Также он категорически не советовал надевать на Новый год черное.