Историк моды Александр Васильев назвал лучший наряд для Нового года

Известный российский историк моды и художник по костюмам Александр Васильев дал советы по выбору наряда для встречи Нового года. Рекомендации приводит издание «Аргументы недели».
20 декабря 2017 г., 18:42
По словам эксперта, лучшим вариантом для женщин будет золотое или серебряное платье с блестками, бисером, стеклярусом, стразами, камнями или металлизированным покрытием. Также Васильев посоветовал использовать кружевную отделку. Длина платья может варьироваться: с подолом в пол лучше подойдет для торжественного ужина; средней длины — для похода в клуб или на дискотеку, пишет Rus.tvnet.lv.
Самым актуальным цветом сезона Васильев назвал красный, хотя отметил, что одежда этого цвета не подойдет светлокожим блондинкам. Он рекомендовал выбирать красный брюнеткам, шатенкам и рыжеволосым женщинам.
Также он категорически не советовал надевать на Новый год черное.