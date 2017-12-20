Предложена простая защита от вредного жира в продуктах

Давно известно, что организм изнутри убивают насыщенные жиры - пальмовое и кокосовое масла, сало, молочные продукты. Их большое количество способствует повышению массы тела, ухудшает состояние сосудов и артерий, провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Rus.tvnet.lv.

Но до сих пор оставалось неясным, почему происходят эти процессы.

Сотрудники Колумбийского университета предложили новый метод микроскопии, который бы помог решить загадку и понять, как взаимодействуют с клетками организма попадающие в него с пищей жирные кислоты.

Оказалось, что микрочастицы жира поглощаются клетками, что приводит к формированию «затвердевших» участков в клеточных мембранах, которые должны быть гибкими.

В результате клетки перестают нормально функционировать и погибают, - именно в связи с этим процессом, по мнению ученых, появляются лишний вес, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие недуги.

В то же время, как показала микроскопия, клетки организма можно защитить от опасного для них жирового затвердения участков мембраны.

«Решение простое – добавляйте в рацион ненасыщенные жиры, например, оливковое масло, рыбий жир. Их молекулы помогут защитить наши клетки от разрушения и не дадут насыщенным жирам накапливаться в организме», - рассказали авторы проекта.