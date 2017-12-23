Пять советов косметолога о том, как скрыть последствия похмелья

Не забывайте про очистку. Хотя, возможно, вам так и не кажется, но удаление макияжа перед отходом ко сну является абсолютно необходимым условием утренней свежести. Некоторые эксперты в области косметологии и ухода за кожей настаивают на том, что кожу от макияжа необходимо очищать не один, а два раза для более глубокого эффекта. В ходе первой очистки убирается только верхний слой грязи, сала и макияжа, а вторая завершает работу, пишет Medikforum.ru.

Не забывайте про увлажнение. Алкоголь вызывает сильнейшее обезвоживание в организме, а без необходимой жидкости кожа выглядит сухой, унылой и старой. Вместо того, чтобы исправлять эти дефекты с помощью косметики, лучше более ответственно подходить к поглощению жидкостей. Вечером накануне вечеринки или даже днем накануне используйте интенсивную увлажняющую маску для лица и не забывайте пить больше воды.

Не забывайте про косметику. Если последствия вечеринки уже отражаются на вашем лице, то нанесите несколько капель масла для лица на свежевымытую кожу или добавьте увлажнитель прямо на основу для макияжа. Это, несомненно, поможет обеспечить коже необходимую свежесть, и признаки похмелья станут гораздо менее очевидными.

Не забывайте про маски. Поместите бумажную маску для лица в холодильник накануне похода на вечеринку, а затем нанесите на лицо сразу после пробуждения. Пусть она находится на коже лица 20 минут, и после нее макияж будет смотреться гораздо более ярко, поскольку кожа получит необходимое увлажнение.

Не забывайте про алоэ вера. Это наиболее эффективный продукт для борьбы с мешками под глазами, темными пятнами или отеками. Обязательно держите гель с алоэ вера в холодильнике. Нанесите толстый слой этого геля по всему лицу, как если бы вы накладывали маску, оставьте на 20 минут, а затем удалите с помощью прохладной салфетки для лица.