Врач разрешил смешивать шампанское с водкой

Шампанское – традиционный напиток на новогоднем застолье: представить без него праздник просто невозможно. В своем интервью о правилах употребления спиртного в Новый год врач пояснил: выпитое под бой курантов шампанское не помешает в последующем выпить коньяку или водки, пишет Medikforum.ru.

«Знаю, что распространено мнение о том, что после легких спиртных напитков нельзя употреблять крепкое спиртное. Так вот, это заблуждение. На самом деле мешать шампанское с другими спиртными напитками можно», - сказал Николаев.

В то же время терапевт подчеркнул, что очень важно во время застолья контролировать количество выпитого спиртного. По его словам, в организме каждого взрослого человека вырабатываются специальные ферменты, способствующие расщеплению спирта. Диетолог отметил: ферменты вырабатываются в объеме, которого достаточно, чтобы за один вечер усвоить примерно 100–150 мл водки. Если человек пьет только шампанское, организм сможет расщепить количество в два-три раза большее.

«Если вы соблюдаете эту норму, то никогда не испытаете на другой день состояния похмелья, вызванного окислительными процессами в остатках «непереваренного» организмом алкоголя и образованием ацетона», - заверил специалист.