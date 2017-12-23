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У недоношенных детей существенно повышен риск синдрома гиперактивности, показало исследование

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Младенец в кувезе. | ФОТО: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Младенцы, родившиеся намного раньше срока или имеющие слишком низкий вес при рождении, чаще страдают от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), чем дети, которые родились в срок и с нормальным весом. Это выяснили специалисты из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул, пишет The Daily Mail. Беременность обычно длится около 40 недель. Недоношенными считаются дети, родившиеся до 37 недели беременности.

Исследователи проанализировали данные 12 предыдущих исследований, в которых приняли участие 1787 человек. Ученые установили, что у детей, родившихся до 32 недели беременности или весивших меньше 1500 граммов, больше чем в два раза чаще развивался СДВГ по сравнению с теми, кто родился после 37 недели беременности или весил не менее 2500 граммов. У детей, которые родились до 28 недели беременности или весили меньше 1000 граммов, риск СДВГ был повышен больше чем в четыре раза, пишет Meddaily.ru.

По словам специалистов, возможно, стресс из-за преждевременных родов и развития вызывает воспаление и гормональные изменения, способствующие возникновению СДВГ. Кроме того, на риск могут влиять такие факторы, как проблемы со здоровьем у матери, неправильное питание, курение, употребление алкоголя во время беременности. Ученые подчеркивают: исследование было проведено в стране с высоким уровнем доходов.

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