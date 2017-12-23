Полезные альтернативы праздничных блюд

Диетический оливье

Оливье – самый праздничный салат из всех. Обычно его считают жирным и вредным, но, заменив всего пару ингредиентов на более полезные, а заправку – на диетическую, это блюдо можно сделать и полезным, и легким в приготовлении!

Ингредиенты: 4 отварные куриные ножки (без кожицы), 2 большие отварные картошки с кожурой, 2 отварные морковки среднего размера, 4 вареных яйца, 3/4 банки консервированного зеленого горошка, 4 маринованных огурчика среднего размера, 1 маленькая луковица; для заправки - 300 г греческого йогурта, 1 ст. ложка нежной горчицы, 1 ст. ложка лимонного сока, 4 ст. ложки рапсового масла, 1 ст. ложка соевого соуса, соль и перец по вкусу, пишет Rus.tvnet.lv.

Приготовление:

В глубокой чашке приготовить соус. Тщательно смешать все составные части до однородной массы.

Попробовать на вкус, и, если это необходимо, добавить еще горчицы или приправ. Готовая заправка по вкусу должна быть похожа на майонез.

Вареное мясо курицы отделить от костей и нарезать мелкими кубиками, порезать таким же образом отварной картофель, морковь, яйца и огурцы. По желанию добавить мелко порубленный лук. Смешать все составные части, добавить консервированный зеленый горошек, заправку и тщательно перемешать салат.

Диетический Рождественский пудинг

Рождественский ледяной пудинг, который иногда называют semifreddo – это классический десерт, который во многих странах едят на рождественский ужин или завтрак. Предлагаем диетический рецепт этого пудинга.

Ингредиенты: 400 г крем-сыра с пониженным содержанием жира (12%), 100 г сливок (35%), 1 ч. ложка ванильного сахара, 2 горсточки сушеной клюквы, 1 горстка изюма Jumbo, 1 горстка грецких орехов или орехов пекан, 1 ч. ложка корицы, 2 ч. ложки тертых апельсиновых корок (по желанию), орехи и клюква для декора.

Приготовление

В глубокую чашку выложить крем-сыр и сливки, взбить их вместе. Сначала масса будет очень жидкой, но в процессе у нее появится кремовая и нежная консистенция. В середине процесса добавить ванильный сахар и корицу. Сухофрукты и орехи слегка раздробить ножом и добавить в крем. К массе присоединить тертые апельсиновые корки и тщательно все перемешать. Далее выбрать посуду для пудингвылить в посуду, закрыть пищевой пленкой и поставить в морозильную камеру на 2 часа (там она может храниться целых 2 недели).

Перед подачей пудинг в течение 20 минут подержать при комнатной температуре и декорировать сухофруктами и орехами. Его можно есть как десерт, а также намазывать на тосты.

В рецепте нет сахара, так как сладкий вкус обеспечивают сухофрукты и орехи. По желанию можно добавить и сахар, но нужно учитывать, что это сделает блюдо менее диетическим.