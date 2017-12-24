Шесть причин есть овсянку на завтрак

1. Стабилизация уровня сахара в крови

Овсяные хлопья обладают низким гликемическим индексом благодаря наличию сложных углеводов в своем составе. Медленное их переваривание способствует постепенному высвобождению инсулина, из-за чего отсутствуют скачки уровня глюкозы в крови. Обнаружено, что потребление овсянки пациентами с сахарным диабетом 2 типа улучшает их липидный профиль и стабилизирует гликемию. Но будьте внимательны: хлопья быстрого приготовления имеют полностью противоположный эффект, приобретать их не следует, пишет Fabiosa.com/ru.

2. Отсутствие глютена

Глютен – это белок, содержащийся в некоторых злаках (пшенице, ржи, ячмене). Люди, страдающие целиакией (глютеновой энтеропатией), не способны переваривать данный белок вследствие их генетических особенностей. Единственный эффективный метод лечения данного заболевания – это аглютеновая диета. Многочисленные исследования продемонстрировали, что люди с целиакией могут употреблять овсянку без опасности для своего здоровья.

3. Уменьшение риска сердечно-сосудистых патологий

Исследование Гарвардской медицинской школы показало, что овсяные хлопья – это лучшая разновидность цельнозерновых продуктов для снижения уровня холестерина в крови. Более того, обнаружена прямая зависимость между регулярным потреблением овсянки и снижением систолического и диастолического кровяного давления. Таким образом, включение данного продукта питания в свой рацион – это отличный метод профилактики артериальной гипертензии и других болезней сердца.

4. Стимуляция иммунитета

Бета-глюкан, входящий в состав овсянки, является сильнейшим иммуномодулирующим веществом. Он стимулирует активность макрофагов, нейтрофилов и натуральных киллеров, что, в свою очередь, повышает противогрибковую, противовирусную и антибактериальную защиту организма. Бета-глюканы также помогают бороться с физическим и психоэмоциональным стрессом и синдромом хронической усталости.

5. Контроль массы тела

Овсяные хлопья богаты клетчаткой. Благодаря этому после их употребления вы чувствуете себя сытым на протяжении длительного периода времени. Наличие в рационе питания овсяной каши ассоциировано с уменьшением индекса массы тела. Также она помогает бороться с метаболическими расстройствами.

6. Улучшение сна

Установлено, что аминокислоты, входящие в состав овсяных хлопьев, увеличивают синтез мелатонина – гормона, который отвечает за регуляцию цикла сон-бодрствование. Стимуляция выработки нейромедиаторов способствует снижению стресса и улучшению настроения.

Таким образом, овсянка – это не только очень вкусный, но и чрезвычайно полезный продукт питания. Если вы все еще не включили ее в свой рацион, сделайте это прямо сейчас!