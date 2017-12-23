Оригинальная закуска: куриные торбочки с перепелиными яйцами

Оригинальная закуска, которая придется по вкусу, как в повседневном меню, так и в праздники. Забирайте в копилку!
Ингредиенты
Филе куриное 350 г
Яйцо перепелиное 12 шт.
Соль
Перец красный жгучий
Приправа универсальная 1 ст.л.
Зелень
Соус-маринад терияки либо соевый 3 ст.л.
Масло сливочное 30 г
Тесто слоеное дрожжевое (листы) 3 шт.
Желток яичный 1 шт.
Лук-шалот (средний) 1 шт.
Соус сладкий "Чили"
Масло подсолнечное 1 ст.л.
Ванильный сахар 0,5 ч.л.
Приготовление
Нарезать кубиками куриное филе и замариновать в соевом соусе или соусе терияки. Обжарить промаринованную курицу с луком на сливочном масле, добавить соль и приправу, пишет Ivona.bigmir.net.
Разрезать листы слоеного теста пополам и тонко раскатать. Разложить тесто в форму с шестью ячейками диаметром около 9 см. Положить в каждую ячейку курицу, 2 сырых перепелиных яйца, чайную ложку соуса “Чили”, кусочек сливочного масла, нарезанную зелень.
Собрать края теста в виде торбочки. Поставить блюдо в духовку, разогретую до 180 С. Соединить куриный желток и 10 гр. сливочного масла, добавить ванильный сахар и взбить. Полуготовые торбочки смазать желтковой смесью и поставить обратно в духовку.
Приятного аппетита!