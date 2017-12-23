Оригинальная закуска: куриные торбочки с перепелиными яйцами

Ингредиенты

Филе куриное 350 г

Яйцо перепелиное 12 шт.

Соль

Перец красный жгучий

Приправа универсальная 1 ст.л.

Зелень

Соус-маринад терияки либо соевый 3 ст.л.

Масло сливочное 30 г

Тесто слоеное дрожжевое (листы) 3 шт.

Желток яичный 1 шт.

Лук-шалот (средний) 1 шт.

Соус сладкий "Чили"

Масло подсолнечное 1 ст.л.

Ванильный сахар 0,5 ч.л.

Приготовление

Нарезать кубиками куриное филе и замариновать в соевом соусе или соусе терияки. Обжарить промаринованную курицу с луком на сливочном масле, добавить соль и приправу, пишет Ivona.bigmir.net.

Разрезать листы слоеного теста пополам и тонко раскатать. Разложить тесто в форму с шестью ячейками диаметром около 9 см. Положить в каждую ячейку курицу, 2 сырых перепелиных яйца, чайную ложку соуса “Чили”, кусочек сливочного масла, нарезанную зелень.

Собрать края теста в виде торбочки. Поставить блюдо в духовку, разогретую до 180 С. Соединить куриный желток и 10 гр. сливочного масла, добавить ванильный сахар и взбить. Полуготовые торбочки смазать желтковой смесью и поставить обратно в духовку.

Приятного аппетита!