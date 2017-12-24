Мусака по-гречески с баклажанами

Ингредиенты

баклажаны 4 шт.

помидоры 5 шт.

картофель 10 шт.

лук 2 шт.

чеснок 4-6 зубчиков

фарш из говядины 1 кг

растительное масло для обжаривания

орегано, базилик, тимьян по 1 ч.л.

соль, перец по вкусу

красное вино 150 мл

молоко 150 мл

яйца 5 шт.

сыр 120 г

Пригтовление:

1. Очищенный картофель отварить до почти полной готовности в подсоленной воде, слить жидкость, передает Ivona.bigmir.net.

2. Баклажаны нарезать продольными ломтиками толщиной 5 мм.

3. Обжарить баклажаны на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Выложить их на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

4. Помидоры залить кипятком на минуту, снять кожицу. Мякоть измельчить.

5. Очищенный лук и чеснок мелко нарезать.

6. Вареный картофель нарезать тонкими кружочками.

7. Обжарить лук до золотистого цвета. Добавить фарш и обжарить, все время помешивая и разбивая лопаткой комочки. Добавить по 1 ч.л. орегано, базилика и тимьяна. Влить вино и дать ему выпариться.

8. Добавить помидоры и тушить на слабом огне около 40 минут.

9. В глубокую форму выложить баклажаны, посолить, поперчить и посыпать чесноком. Добавить кружочки картофеля и половину мясной начинки. Затем снова слой баклажанов, соли перца и чеснока, за ним — картофель и оставшееся мясо. Повторить слои. Сверху должны быть баклажаны.

10. Посыпать мусаку тертым сыром.

11. Взбить яйца вместе с молоком и залить этой смесью мусакой. Дать постоять в течение 30 минут.

12. Отправить в разогретую до 180 С на час. Перед подачей немного остудить.