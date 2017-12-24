Мусака по-гречески с баклажанами

В этом рецепте греческой мусаки вместо соуса бешамель используется яично-сырная заливка.
Ингредиенты
баклажаны 4 шт.
помидоры 5 шт.
картофель 10 шт.
лук 2 шт.
чеснок 4-6 зубчиков
фарш из говядины 1 кг
растительное масло для обжаривания
орегано, базилик, тимьян по 1 ч.л.
соль, перец по вкусу
красное вино 150 мл
молоко 150 мл
яйца 5 шт.
сыр 120 г
Пригтовление:
1. Очищенный картофель отварить до почти полной готовности в подсоленной воде, слить жидкость, передает Ivona.bigmir.net.
2. Баклажаны нарезать продольными ломтиками толщиной 5 мм.
3. Обжарить баклажаны на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Выложить их на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
4. Помидоры залить кипятком на минуту, снять кожицу. Мякоть измельчить.
5. Очищенный лук и чеснок мелко нарезать.
6. Вареный картофель нарезать тонкими кружочками.
7. Обжарить лук до золотистого цвета. Добавить фарш и обжарить, все время помешивая и разбивая лопаткой комочки. Добавить по 1 ч.л. орегано, базилика и тимьяна. Влить вино и дать ему выпариться.
8. Добавить помидоры и тушить на слабом огне около 40 минут.
9. В глубокую форму выложить баклажаны, посолить, поперчить и посыпать чесноком. Добавить кружочки картофеля и половину мясной начинки. Затем снова слой баклажанов, соли перца и чеснока, за ним — картофель и оставшееся мясо. Повторить слои. Сверху должны быть баклажаны.
10. Посыпать мусаку тертым сыром.
11. Взбить яйца вместе с молоком и залить этой смесью мусакой. Дать постоять в течение 30 минут.
12. Отправить в разогретую до 180 С на час. Перед подачей немного остудить.