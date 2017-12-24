Что вас ждет на следующей неделе? Читайте женский гороскоп с 25 по 31 декабря !

Грядущая неделя — время избавления от проблем. Впереди Новый год, а значит, перемены подойдут к вам очень близко, даже если вы этого не планировали. На этой неделе от женщин будет зависеть многое. Сейчас всем важно посмотреть на вещи правильно, а не искать причины и отговорки, иначе вы так и продолжите топтаться на месте без каких-либо попыток изменить свою судьбу. Новая жизнь перед вами, все возможности будут открыты, так возьмите то, что вам дарит Вселенная перед новогодними праздниками, пишет Esotericblog.ru.

Женщина-Овен

Женщины-Овны лучше всех ориентируются в сложных ситуациях, поэтому предпраздничная суета для вас будет подобна шуму прибоя, ласкающему слух. За эту неделю у вас получится не только правильно расставить приоритеты и изменить ход своей жизни, но еще и как следует поработать, окружить заботой близких и раздать парочку советов людям, которые завидуют вашему успеху.

Руководить вашим Знаком будет Сатурн, который ярко проявит себя и позволит вам прикоснуться к счастью. Настала пора подумать о будущем и вспомнить все чудесные моменты прошлого. Не зацикливайтесь на мелких неприятностях, иначе вы растратите весь свой потенциал впустую. Сейчас у вас есть самая главная цель — идти только вперед, переступая проблемы так, словно это вы им мешаете, а не они вам.

Женщина-Телец

Праздники могут сильно ударить по карману представительниц Знака Тельца. Возьмите на вооружение денежные аффирмации. Деньги, конечно, не упадут на вас с неба, зато вы не потеряете мотивацию и уверенность в себе, а это очень важно. Меркурий, который отвечает за финансовую удачу, как назло оставит вас без поддержки на этой неделе. Его позитивное влияние станет деструктивным, что выведет вас в негативное русло.

Всю неделю Меркурий будет пребывать в Стрельце — это полностью лишит его сил. Чтобы не потерять удачу, вам придется выбраться из зоны комфорта. Не унывайте, если все будет валиться из рук: шансы победить у вас все же есть. Начните менять свою жизнь с мыслей, которые стопорят вас. Визуализируйте свои желания, ускоряйте приближение счастья.

Женщина-Близнецы

На этой неделе женщинам-Близнецам следовало бы отвлечься от бытовых и деловых забот, переключив внимание на сферу любви. Именно там вас будут ждать позитивные подвижки. Управлять удачей будет Венера, покровительница вашего Знака и нежных чувств. Ее влияние привнесет в вашу жизнь больше позитива, так что предвкушать перемены вы будете в приподнятом настроении. Настроиться на счастье в 2018 году вам будет несложно. Проблемы будут только в том случае, если вы решите полностью погрузиться в работу.

На протяжении недели вам не стоит забывать о том, что вы в первую очередь женщина, а уже потом все по порядку: мама, коллега, жена, дочь, друг и так далее. Не игнорируйте свои желания. Вы никому не должны помогать по свистку и жертвовать своим комфортом ради других. Постарайтесь найти человека, который напомнит вам об этом. Пусть он станет вашим наставником, обожателем или просто знакомым.