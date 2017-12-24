Что вас ждет на следующей неделе? Читайте женский гороскоп с 25 по 31 декабря !

Черная полоса в жизни всегда сменяется белой. Конечно, трудности не вечны, а проблемы решаемы, но всего этого хотелось бы избежать, особенно сейчас, когда к нам торопится Новый год. Астрологи знают, как это сделать.
Грядущая неделя — время избавления от проблем. Впереди Новый год, а значит, перемены подойдут к вам очень близко, даже если вы этого не планировали. На этой неделе от женщин будет зависеть многое. Сейчас всем важно посмотреть на вещи правильно, а не искать причины и отговорки, иначе вы так и продолжите топтаться на месте без каких-либо попыток изменить свою судьбу. Новая жизнь перед вами, все возможности будут открыты, так возьмите то, что вам дарит Вселенная перед новогодними праздниками, пишет Esotericblog.ru.
Женщина-Овен
Женщины-Овны лучше всех ориентируются в сложных ситуациях, поэтому предпраздничная суета для вас будет подобна шуму прибоя, ласкающему слух. За эту неделю у вас получится не только правильно расставить приоритеты и изменить ход своей жизни, но еще и как следует поработать, окружить заботой близких и раздать парочку советов людям, которые завидуют вашему успеху.
Руководить вашим Знаком будет Сатурн, который ярко проявит себя и позволит вам прикоснуться к счастью. Настала пора подумать о будущем и вспомнить все чудесные моменты прошлого. Не зацикливайтесь на мелких неприятностях, иначе вы растратите весь свой потенциал впустую. Сейчас у вас есть самая главная цель — идти только вперед, переступая проблемы так, словно это вы им мешаете, а не они вам.
Женщина-Телец
Праздники могут сильно ударить по карману представительниц Знака Тельца. Возьмите на вооружение денежные аффирмации. Деньги, конечно, не упадут на вас с неба, зато вы не потеряете мотивацию и уверенность в себе, а это очень важно. Меркурий, который отвечает за финансовую удачу, как назло оставит вас без поддержки на этой неделе. Его позитивное влияние станет деструктивным, что выведет вас в негативное русло.
Всю неделю Меркурий будет пребывать в Стрельце — это полностью лишит его сил. Чтобы не потерять удачу, вам придется выбраться из зоны комфорта. Не унывайте, если все будет валиться из рук: шансы победить у вас все же есть. Начните менять свою жизнь с мыслей, которые стопорят вас. Визуализируйте свои желания, ускоряйте приближение счастья.
Женщина-Близнецы
На этой неделе женщинам-Близнецам следовало бы отвлечься от бытовых и деловых забот, переключив внимание на сферу любви. Именно там вас будут ждать позитивные подвижки. Управлять удачей будет Венера, покровительница вашего Знака и нежных чувств. Ее влияние привнесет в вашу жизнь больше позитива, так что предвкушать перемены вы будете в приподнятом настроении. Настроиться на счастье в 2018 году вам будет несложно. Проблемы будут только в том случае, если вы решите полностью погрузиться в работу.
На протяжении недели вам не стоит забывать о том, что вы в первую очередь женщина, а уже потом все по порядку: мама, коллега, жена, дочь, друг и так далее. Не игнорируйте свои желания. Вы никому не должны помогать по свистку и жертвовать своим комфортом ради других. Постарайтесь найти человека, который напомнит вам об этом. Пусть он станет вашим наставником, обожателем или просто знакомым.
Женщина-Рак
Впереди самый важный семейный праздник — Новый год. Чтобы все прошло так, как вы хотите, придется подстроиться под влияние Луны, которая станет для вас главным космическим объектом на ближайшие семь дней. Ваш покровитель будет сильным, даже очень, но всего 3 дня: в понедельник, четверг и пятницу. В эти дни вам будет проще всего достичь внутренней гармонии. Правда, дверь, ведущая в мир женского счастья, будет закрыта изнутри. Вам будет сложно туда попасть, особенно если вы не готовы меняться и принимать правила Вселенной.
События остальных дней потребуют от вас вылазки из собственной скорлупы. Вы очень долго были женщиной, которая стремится угодить всем, и сейчас вам нужно стать счастливой. Докажите миру, что вы не скрытный человек и не строите планы мести своим обидчикам. Простить все обиды сейчас очень важно. Научитесь этому, и тогда в 2018 году вы получите еще больше приятных бонусов.
Женщина-Лев
Солнце в Козероге поможет вам сохранить верность своим принципам. Сила вашего покровителя на этой неделе будет умеренной, что хоть и не поднимет ваше настроение выше небес, но зато и не опустит ниже плинтуса. На самом деле у вас будет полный набор, который необходим человеку, чтобы продуктивно провести неделю, не растратив при этом все свои силы.
Астрологи советуют приготовиться: многие люди будут искать поддержки рядом с вами. Не отказывайте в помощи даже своим завистникам. Сейчас важно слегка приглушить эгоизм и позаботиться о друзьях, близких и любимом. Не беспокойтесь: все, что вы отдадите людям на этой неделе, вернется вам в 2018 году в троекратном размере.
Женщина-Дева
Женщинам-Девам с эмоциональным взглядом на вещи лучше держаться подальше от негативных людей. Астрологи сообщают, что на этой неделе повысятся риски стать яблоком раздора, причем вы, сами того не подозревая, можете начать холодную войну, которая будет длиться весь следующий год. Руководить вашей энергетикой возьмется Марс, усиленный в Скорпионе. Будьте бдительны: вы можете притянуть к себе лишние проблемы, поддавшись импульсивности. Лучшая политика — это осторожность и последовательность в словах и поступках.
Воинствующий Марс будет провоцировать вас на авантюры и скандальное поведение, но не нужно сдерживать себя во всем. Опасность подстерегает вас там, где льется негатив. В остальном неделя обещает быть продуктивной, счастливой и удачной.
Женщина-Весы
Весам период с 25 по 31 декабря звезды советуют прожить в активном режиме, чтобы как следует подготовиться к Новому году, который обещает быть динамичным для вас. Вам придется заново расставить приоритеты и выяснить, что вы хотите получить от жизни. Усиленный Сатурн, который станет вашим счастливым талисманом, будет подстрекать на смелые поступки.
Внутри вас все будет рвать и метать. Вам может показаться, что пришло время глобальных перемен, но это будет только начало. Эксперты сайта dailyhoro.ru уверены в том, что именно на этой неделе вы окончательно проснетесь и сможете трезво оценить свою жизнь. Обращаться за советом к близким не стоит, они вряд ли вас поймут — это войну вы должны выиграть сами, без посторонней помощи. Ваша жизнь кардинально изменится за эти 7 дней, а значит, нужно быть готовой ко всему.
Женщина-Скорпион
Скорпионам нужно запрограммировать себя на успех до Нового года. Уран, движущийся вспять по созвездию Овна, сохранит умеренную активность, но удачи вам не прибавит. Доверять на сто процентов сейчас вы можете только себе, так что не пытайтесь искать помощь среди людей. Не лгите себе и не притворяйтесь теми, кем вы не являетесь. Честность перед собой поможет заглянуть внутрь и понять, на что вы способны на самом деле.
Можно постараться быть честной и с теми, кто вам дорог. Только помните об одном: любая правда может ранить людей, для некоторых всегда будет лучше сладкая ложь. Ваша основная задача на этой неделе — понять, что значит женское счастье конкретно для вас. Сейчас вы сделаете работу на несколько месяцев вперед, сократив время на принятие неизбежного, а все остальные дела с готовкой, уборкой и покупкой подарков отлично впишутся в ваши суматошные будни.
Женщина-Стрелец
Неделя перед Новым годом запомнится представительницам созвездия Стрельца. Дело в том, что эти семь дней — ваш последний шанс прекратить поток неудач. Нептун будет сильным, поэтому поможет вам проанализировать свои поступки и мысли. Именно там будут прятаться все причины ваших проблем. Важно от них избавиться до того, как смолкнет бой курантов. Никто не говорит, что вам нужно решить все свои проблемы за неделю, но необходимо сделать первый шаг к этому — понять причину вашего невезения и пересмотреть отношение к миру.
Пока вы будете блуждать в своих мыслях, жизнь вокруг вас замедлит свой ход, так что постарайтесь не уходить надолго. Уединение принесет вам больше пользы и удовольствия, чем пустая болтовня. Поработав над своими мыслями, вы сможете решить любую давнюю проблему: просто измените свое представление о ней.
Женщина-Козерог
Женская энергия будет на подъеме, однако астрологи не рекомендуют растрачивать себя на мелочи. Сохраните часть силы, которая потребуется вам в обозримом будущем. Мотивации вам не занимать: усиленный Марс будет толкать на подвиги, обостряя ваши амбиции. Цените то, что у вас уже есть, и не забывайте мечтать по-крупному.
В преддверии Нового года у многих людей могут закипеть нервы: предпраздничная суета достанет любого из-под земли. Вам же нужно сохранить нейтралитет. Не пытайтесь угодить людям, вы можете испытать разочарование. Если кому-то понадобится ваша помощь — вас обязательно попросят, до этого не нужно навязывать себя.
Женщина-Водолей
Всеми силами привлекайте в свою жизнь позитивные мысли. Это спасет вас от многих проблем и неприятностей в Новом году. Все дело в том, что заправлять вашей женской энергетикой станет Сатурн. Вы не будете испытывать нехватку мотивации и целеустремленности, если сможете настроиться на нужный лад. Ваш покровитель будет на пике своей силы, что поможет перетянуть удачу на свою сторону.
Неделя обещает пройти без осложнений и резких поворотов, так что не переживайте и занимайтесь своими женскими делами — вас никто не будет отвлекать. Астрологи радостно сообщают, что сейчас вы можете развернуть свою жизнь в лучшую сторону. Не думайте о проблемах, которые могут настигнуть вас — действуйте во благо своего женского счастья.
Женщина-Рыбы
Неоднозначность грядущей недели может застать врасплох всех представительниц Знака Рыб. В эти семь дней у руля будет находиться умеренно сильный Юпитер, что в целом не плохо, но и не хорошо. Гигант среди планет потребует от вас собранности как в действиях, так и в мыслях. Не пытайтесь перескакивать с одного дела на другое, доводите все до конца.
Последние дни декабря станут для вас особенными. Астрологи советуют дать себе волю, не забывая о честности и совести. Вы — неординарные личности, поэтому вам многое сходит с рук, но только не вранье и притворство. Снимите с себя все маски, показав миру ваше истинное лицо. Удача будет с вами, так что не бойтесь быть теми, кем вы являетесь на самом деле.