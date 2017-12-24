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Смузи зимой? Можно! Три самых вкусных рецепта

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Морковный смузи | ФОТО: Scanpix

Смузи – витаминный густой питательный и одновременно легкий напиток. Достаточно взбить фрукты, ягоды, овощи, зелень с добавлением соков, йогурта или молока в блендере.

Бананово-шоколадный

Ингредиенты

банан -2 шт.;

молоко - 70 мл.;

молочный шоколад - 100 гр.;

молотая корица - 1 щепотка.

Приготовление

Крупно порезать бананы, шоколад поломать.

Поместить в кастрюлю: бананы, шоколад, молоко, доведи до кипения и варить, помешивая, на медленном огне до полного растворения шоколада, пишет Ivona.bigmir.net.

Остудить смесь, добавь корицу и взбить блендером до однородной консистенции.

Разлить по бокалам и подавать на стол.

Морковно-имбирный

Ингредиенты

морковь - 2 шт.;

зеленое яблоко - 1 шт.;

апельсин - 1 шт.;

банан  - 1 шт.;

кусочек имбиря;

мята.

Приготовление:

Выдавить сок из моркови, яблока и имбиря.

Очистить от пленок апельсин.

Смешать в блендере сок с апельсином, бананом и мятой до однородной консистенции.

Разлить по бокалам, украсить и подавать на стол.

Смузи с грейпфрутом и консервированными ананасами

Ингредиенты:

грейпфрут - 1 шт.;

консервированные ананасы - 300 гр.;

натуральный  йогурт - 200 гр.;

ванильный сахар -10 гр.

Приготовление:

Очистить грейпфрут от шкурки и пленок, из мякоти выдавить сок.

Взбить в блендере ананас, сок, йогурт и ванильный сахар до однородной консистенции.

Разлить по бокалам, украсить и можно подавать.

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