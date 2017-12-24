Смузи зимой? Можно! Три самых вкусных рецепта

Смузи – витаминный густой питательный и одновременно легкий напиток. Достаточно взбить фрукты, ягоды, овощи, зелень с добавлением соков, йогурта или молока в блендере.
Бананово-шоколадный
Ингредиенты
банан -2 шт.;
молоко - 70 мл.;
молочный шоколад - 100 гр.;
молотая корица - 1 щепотка.
Приготовление
Крупно порезать бананы, шоколад поломать.
Поместить в кастрюлю: бананы, шоколад, молоко, доведи до кипения и варить, помешивая, на медленном огне до полного растворения шоколада, пишет Ivona.bigmir.net.
Остудить смесь, добавь корицу и взбить блендером до однородной консистенции.
Разлить по бокалам и подавать на стол.
Морковно-имбирный
Ингредиенты
морковь - 2 шт.;
зеленое яблоко - 1 шт.;
апельсин - 1 шт.;
банан - 1 шт.;
кусочек имбиря;
мята.
Приготовление:
Выдавить сок из моркови, яблока и имбиря.
Очистить от пленок апельсин.
Смешать в блендере сок с апельсином, бананом и мятой до однородной консистенции.
Разлить по бокалам, украсить и подавать на стол.
Смузи с грейпфрутом и консервированными ананасами
Ингредиенты:
грейпфрут - 1 шт.;
консервированные ананасы - 300 гр.;
натуральный йогурт - 200 гр.;
ванильный сахар -10 гр.
Приготовление:
Очистить грейпфрут от шкурки и пленок, из мякоти выдавить сок.
Взбить в блендере ананас, сок, йогурт и ванильный сахар до однородной консистенции.
Разлить по бокалам, украсить и можно подавать.