Типичные ошибки, которые мы ежедневно совершаем на кухне

Разморозка мяса

Многие хозяйки ускоряют разморозку мяса с помощью воды, оставляя его в наполненной емкости до полной разморозки или направляя на него струю воды. Такие действия несомненно испортят вкус продукта, поэтому эксперты советуют размораживать мясо в холодильнике, пишет Leafclover.club.

Выпечка

Любая выпечка не любит перепада температур, поэтому при частом открытии духовки становится менее пышной. Следует учитывать это при приготовлении выпечки на домашней кухне.

Картофельное пюре

Инновации прочно проникли в жизнь человека и оккупировали кухню настолько, что некоторые хозяйки используют блендер для приготовления картофельного пюре. Из-за такого решения вкус блюда несомненно портится и оно становится клейкой массой. Эксперты советуют пользоваться только специальной толкушкой для приготовления пюре.

Хлеб

Немногие знают, что хлеб лучше всего хранить в сухом и прохладном месте, которым может стать холодильник. Однако его следует хорошо упаковать, чтобы хлеб не пропитался чужими запахами.

Консервация

Предки привыкли заполнять банки с консервацией до упора, что передалось будущим поколениям, но является неправильным решением, так как продукт должен иметь место для увеличения своего объема. Например, для огурцов следует оставлять около 2,5-3 см в банке, а вот для джема хватит 1-3 мм.

Ножи

Многие не заботятся о комплектации ножей на кухне и используют в лучшем случае пару более-менее заточенных. Однако каждая хозяйка должна иметь как минимум четыре ножа для разных целей: универсальный, поварской, для хлеба и для овощей.