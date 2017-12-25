Напрасные надежды: какие народные методы не спасают от простуды

Ирина Лесняк, семейный врач сети медцентров "Гармония здоровья", рассказала об ошибках, которые допускаются при постройке "баррикады" от вирусов, пишет Сегодня.
Лимоны
Для стимуляции выработки повышенного количества интерферонов необходима не обычная суточная доза витамина С — 80 мг, а противопростудная — 500 мг. Если же в окружении есть болеющие люди, то нужно уже 2000—3000 мг в сутки три дня подряд, далее — снова по 500 мг. А в одном лимоне или мандарине витамина С не больше 40 мг. Таким образом, для усиления иммунитета съедать придется минимум 13 мандаринов (или лимонов) в день. Это вряд ли понравится вашей зубной эмали, которая будет истончаться под действием большого количества фруктовых кислот. Кроме того, в таком объеме они способны травмировать слизистую горла, из-за чего она станет более уязвимой перед инфекцией и будет продуцировать меньшее количество иммунных агентов. Потому в сезон простуд не обойтись без таблетированной формы витамина С.
Масло
Через участок слизистой, смазанный маслом, а также мазью на основе оксолина, инфекция проникнуть в ее клетки не сможет, так как на них будет барьер. Но если человек вдохнул вирусный аэрозоль, вирусы могут пробраться в организм через неохваченные узкие участки носа. Правда, при условии, что местный иммунитет на его слизистой слабоват. А чтобы он был сильным (то есть слизистая продуцировала иммунные комплексы), она должна быть увлажнена. Для этого 4 раза в день забрызгивайте в нос солевой раствор, хотя бы один раз в день проводите влажную уборку, каждый час на 10—15 минут открывайте окна для проветривания, ежедневно бывайте на открытом воздухе не меньше двух часов (больше — лучше).
Аромалампы
Эфирные масла действуют не на вирусы, а на бактерии. Потому обеззараживать помещение стоит ультрафиолетом (цена лампы для домашнего использования — 250—550 грн): один раз в день 30—40 минут.