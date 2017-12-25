Напрасные надежды: какие народные методы не спасают от простуды

Лимоны

Для стимуляции выработки повышенного количества интерферонов необходима не обычная суточная доза витамина С — 80 мг, а противопростудная — 500 мг. Если же в окружении есть болеющие люди, то нужно уже 2000—3000 мг в сутки три дня подряд, далее — снова по 500 мг. А в одном лимоне или мандарине витамина С не больше 40 мг. Таким образом, для усиления иммунитета съедать придется минимум 13 мандаринов (или лимонов) в день. Это вряд ли понравится вашей зубной эмали, которая будет истончаться под действием большого количества фруктовых кислот. Кроме того, в таком объеме они способны травмировать слизистую горла, из-за чего она станет более уязвимой перед инфекцией и будет продуцировать меньшее количество иммунных агентов. Потому в сезон простуд не обойтись без таблетированной формы витамина С.

Масло

Через участок слизистой, смазанный маслом, а также мазью на основе оксолина, инфекция проникнуть в ее клетки не сможет, так как на них будет барьер. Но если человек вдохнул вирусный аэрозоль, вирусы могут пробраться в организм через неохваченные узкие участки носа. Правда, при условии, что местный иммунитет на его слизистой слабоват. А чтобы он был сильным (то есть слизистая продуцировала иммунные комплексы), она должна быть увлажнена. Для этого 4 раза в день забрызгивайте в нос солевой раствор, хотя бы один раз в день проводите влажную уборку, каждый час на 10—15 минут открывайте окна для проветривания, ежедневно бывайте на открытом воздухе не меньше двух часов (больше — лучше).

Аромалампы

Эфирные масла действуют не на вирусы, а на бактерии. Потому обеззараживать помещение стоит ультрафиолетом (цена лампы для домашнего использования — 250—550 грн): один раз в день 30—40 минут.