Счастье любит тишину: звезды, которые скрывали беременность до самых родов

Мы решили составить список самых таинственных и скрытных пар шоу-бизнеса.

1. Анна Курникова и Энрике Иглесиас

ФОТО: Reuters / Scanpix

16 декабря 2017 года мир шоу-бизнеса всколыхнула новость: в паре Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса, которые вместе уже 16 лет, пополнение – звезды стали родителями двойни. Сообщается, что роды проходили в одной из клиник Майами, США. Анна и малыши чувствуют себя прекрасно.

2. Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

ФОТО: Scanpix

В начале 2017 года Полина Гагарина и ее супруг “пропали” на время из поля зрения общественности. Только спустя время после рождения дочери Мии певица рассказала, что ей было важно провести время не на сцене и светских мероприятиях, а наедине с собой.

Более того, у Гагариной во время первой беременности был негативный опыт. Недобросовестные компании использовали ее фото с животиком для рекламы средств для похудения.

3. Ксения Собчак и Максим Виторган

A post shared by Наталья Рудина(певица Натали) (@natali_star74) on Dec 12, 2017 at 6:27am PST

Когда стало известно, что Ксения Собчак и Максим Виторган в скором времени станут родителями, нашлись скептики. Кто-то утверждал, что блондинка в шоколаде вовсе не беременна, а носит на животе накладку. Якобы ради какой-то очередной эпатажной кампании. Не помогло развеять скепсис даже то, что Ксения снялась с оголенным животиком в одной из фотосессий.

Как бы то ни было, сейчас счастливые родители воспитывают замечательного сынишку Платона.

4. Ляйсан Утяшева и Павел Воля

A post shared by Наталья Рудина(певица Натали) (@natali_star74) on Dec 12, 2017 at 6:27am PST

В 2014 году ходили слухи, что гимнастка Утяшева ожидает второго ребенка. Сомнений не оставалось никаких, когда в свет она вышла в очень свободной одежде, сквозь которую проглядывал животик. Сама Утяшева никак не комментировала эти слухи. Спустя короткий промежуток времени Ляйсан взяла декретный отпуск и улетела в США, а 6 мая счастливые родители объявили о рождении дочери.

5. Певица Натали и Александр Рудин

A post shared by Наталья Рудина(певица Натали) (@natali_star74) on Dec 12, 2017 at 6:27am PST

Певица Натали скрывала третью беременность до 6 месяцев. Немного подумав, она все же сообщила о новости общественности:

Я поняла, что если ничего не скажу, то поползут слухи, а зачем они нам с Сашей? Вот и решила признаться и поставить на этом точку

Самое интересное, что и муж певицы Александр Рудин долгое время не знал, что жена беременна. Натали до последнего скрывала это, чтобы на 25-ю годовщину сообщить мужу радостную новость. Сейчас пара воспитывает трех замечательных мальчишек.

6. Ольга Шелест и Алексей Тишкин

A post shared by Shelest Olga (@olgashelest) on Nov 5, 2017 at 1:47am PST

Ольга Шелест скрывала от общественности обе свои беременности. В СМИ проскальзывали доводы о том, что телеведущая находится в интересном положении, но сама Ольга никак не опровергала и не подтверждала эти догадки. В 2013 и 2015 году Шелест стала мамой прелестных дочурок Музы и Айрис.

7. Наталия Медведева и Александр Коптель

A post shared by Наталия Медведева Actress (@natalymedvedeva) on Nov 26, 2017 at 2:50am PST

Актриса шоу Comedy Woman Наталья Медведева при всей своей эпатажности очень трепетно относилась к беременности и до последнего скрывала этот факт. Когда живот уже нельзя было спрятать за свободными одеждами, она просто практически перестала появляться на публике. В сентябре 2015 года у пары родился сын Илья.

8. Елена Захарова

ФОТО: Scanpix

Судьбе актрисы Елены Захаровой не позавидуешь: в 2011 году из-за врачебной ошибки погибла ее дочь, которой не было еще и года. Едва оправившись от удара, Елена пережила расставание с мужем. Неудивительно, почему актриса скрывала вторую беременность в 2017 году. Сообщается, что 8 декабря у Захаровой родилась дочь.

А как вы думаете, беременность – тема для обсуждения? Или об этом лучше молчать до последнего? Поделитесь своим мнением в комментариях!