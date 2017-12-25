Это реально! Как похудеть за неделю до Нового года

На страницах издания «Телеграф» эксперты рассказали о том, как привести фигуру в более изящную форму за счет небольшого «подсушивания». Этого можно добиться, если следовать определенным правилам в питании и образе жизни.

В частности, специалисты посоветовали увеличить кардионагрузки – например, в виде ходьбы, бега, занятий на велотренажере, пишет medikforum.ru.

Кардио эффективно «разгоняет» метаболизм, утверждают они. Главное – не сидеть подолгу, так как постоянное сидячее положение тела замедляет обмен веществ. Нужно проводить по крайней мере два часа в день стоя и двигаясь, подчеркнули эксперты.

Почувствовав желание есть, подождите 10 минут, дали еще один совет исследователи. Если аппетит – просто случайный импульс, то за это время потребность пожевать что-то стихнет. Кроме того, в такой ситуации можно выпить воды или чая.

В питании нужно сделать упор на белок. Доказано, что употребление блюд с высоким содержанием белка и низким содержанием жира на завтрак и обед не дает человеку много съедать за ужином. По мнению диетологов,

из рациона нужно полностью исключить готовые продукты с сахаром и переработанными ингредиентами - кетчуп и майонез, йогурты с фруктовыми наполнителями, магазинные котлеты, пельмени, любой фастфуд, конфеты, пирожные, торты, булочки, хлеб, консервы, газировку и соки в пакетах.

Также на неделю нужно забыть об алкоголе.

Что есть в течение недели: свежие или запеченные овощи и несладкие фрукты, зелень, яйца, кефир, простоквашу, нежирное мясо, овсяную и гречневую каши.

По словам специалистов, полезно есть 4-5 раз в сутки небольшими порциями. При этом не нужно перекусывать на ходу, за компьютером или в спешке - вместо этого пищу следует всегда класть в тарелку и садиться за стол, есть неторопливо и тщательно все пережевывая.