Количество детей напрямую связано с внешностью женщины, говорят исследования

Если женщина хочет дольше оставаться молодой, то ей не следует рожать более двух детей, пишет "Lenta.RU" со ссылкой на открытие Университета Бата. Дело в том, что сама беременность, кормление грудью и уход за ребенком ускоряют износ и старение организма.
Наблюдения показали: у многодетных матерей быстрее появляются морщины и темнеет кожа. Причина в том, что каждый ребенок вызывает в организме химический дисбаланс. То, что многодетные женщины выглядят хуже женщин, имевших не более двух детей, доказал и опрос добровольцев, пишет Meddaily.ru.
В рамках исследования 500 добровольцам обоих полов показывали фотографии женщин среднего возраста. От добровольцев требовалось оценить красоту изображенных. Оказалось, более привлекательными, молодыми и здоровыми добровольцы считали женщин, имевших меньше детей.
Комментирует доктор Энтони Литтл: "Беременность, лактация и уход за детьми требуют больших затрат энергии, при этом увеличивается потребность в питательных веществах, поэтому многодетные женщины часто больше предрасположены к болезням и меньше живут".
К слову сказать, к аналогичным выводам в прошлом году пришли сотрудники Йельского университета. Тогда было установлено, что минимум четыре беременности были связаны с большим количеством ДНК-повреждений и менее привлекательным внешним видом.