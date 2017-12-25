Количество детей напрямую связано с внешностью женщины, говорят исследования

Наблюдения показали: у многодетных матерей быстрее появляются морщины и темнеет кожа. Причина в том, что каждый ребенок вызывает в организме химический дисбаланс. То, что многодетные женщины выглядят хуже женщин, имевших не более двух детей, доказал и опрос добровольцев, пишет Meddaily.ru.

В рамках исследования 500 добровольцам обоих полов показывали фотографии женщин среднего возраста. От добровольцев требовалось оценить красоту изображенных. Оказалось, более привлекательными, молодыми и здоровыми добровольцы считали женщин, имевших меньше детей.

Комментирует доктор Энтони Литтл: "Беременность, лактация и уход за детьми требуют больших затрат энергии, при этом увеличивается потребность в питательных веществах, поэтому многодетные женщины часто больше предрасположены к болезням и меньше живут".

К слову сказать, к аналогичным выводам в прошлом году пришли сотрудники Йельского университета. Тогда было установлено, что минимум четыре беременности были связаны с большим количеством ДНК-повреждений и менее привлекательным внешним видом.