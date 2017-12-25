Дети проводят перед экраном почти по пять часов в день, показало исследование

Исследователи проанализировали данные детей в возрасте от 8 до 18 лет. Специалисты установили: дети стали проводить перед экраном на 1 час 46 минут больше. Однако это произошло из-за того, что они включили современные технологии в свою повседневную жизнь. Всего 30 минут из 1 часа 46 минут дети тратили на телевизор и видеоигры. Все оставшееся время (1 час 16 минут) они пользовались электронными устройствами во время других занятий (по дороге в школу, во время еды, учебы и путешествий), пишет Meddaily.ru.

Мальчики и девочки использовали устройства одинаковое количество времени. Но мальчики играли в видеоигры по 50 минут в день, а девочки - всего по 9 минут в день. Все остальное время девочки использовали устройства в процессе других занятий. По сравнению с 2000 годом дети стали проводить перед телевизором на 10 минут меньше. На видеоигры у них стало уходить на 30 минут больше. А из-за электронных устройств общее время перед экраном выросло на 1 час и 16 минут.

В среднем современные дети проводят с устройствами 2 часа 46 минут (около 20 часов в неделю). Примерно в 50% от этого времени они не делают ничего другого. Компьютеру они уделяют 30 минут. Около часа они пользуются гаджетами во время просмотра телевизора или в процессе игры в видеоигры. Все оставшееся время они используют устройства при других видах деятельности, например, в школе (14 минут), в поездке (12 минут), в процессе общения (13 минут), учебы (9 минут), еды (6 минут) и занятий спортом (3 минуты).