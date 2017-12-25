Пройдут ли прыщи, если не умывать лицо?

Режим пещерного человека в косметологии набирает все большую популярность, особенно среди жертв угревой сыпи. Его сторонники исходят из предположения о том, что наши далекие предки вообще никогда не пользовались очищающими масками, кремами и даже мылом. Известно, что причиной прыщей и угревой сыпи является чрезмерное количество кожного сала, которое закупоривает поры. Многие эксперты утверждают, что разного рода абразивные очистители, которые мы используем для борьбы с прыщами, в реальности усугубляют ситуацию. Они высушивает кожу, а мыло впоследствии способствует еще большему выделение кожного сала. Вот почему некоторые жертвы угревой сыпи месяцами не моют лицо. Иногда они говорят о том, что это помогает, пишет Medikforum.ru.

Режим пещерного человека подразумевает отказ от частого использования воды и любых очистителей для кожи. Вместо этого люди дают кожному салу выделяться, чтобы сама кожа впоследствии избавлялась от него самостоятельно. При менее жестком режиме разрешается использование воды, но без всякого мыла или других средств. Возможно, кому-то это действительно помогает, когда они придерживаются данного режима месяцами, но он вовсе не является панацеей.

Косметологи подчеркивают, что жителям крупных городов мыть лицо необходимо, поскольку мы каждый день встречаемся с грязью, пылью, копотью и смогом, которые закупоривают кожу не хуже кожного сала. Кроме того, будет довольно наивно предполагать, что пещерные люди никогда не имели прыщей и не страдали от угревой сыпи - это ни на чем не основанная догадка. Наконец, данный метод борьбы с прыщами просто не опирается на какие-либо научные исследования, а все его якобы полезные свойства являются чисто предположительными.